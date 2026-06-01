Superračunalnik izbral favorita mundiala: največ možnosti ima Španija

Svetovno prvenstvo 2026 bo drugačno od vseh dosedanjih. Prvič bo na njem nastopilo kar 48 reprezentanc, turnir pa bodo med 11. junijem in 19. julijem skupaj gostile ZDA, Mehika in Kanada. Pred začetkom nogometnega spektakla je Optin superračunalnik opravil 10.000 simulacij in izračunal, kdo ima največ možnosti za končno slavje.

Največ možnosti za naslov ima po teh napovedih Španija, ki je mundial osvojila v 16,1 odstotka simulacij. Furija je tudi edina reprezentanca, ki ji superračunalnik pripisuje več kot polovične možnosti za uvrstitev v četrtfinale. V polfinale se je prebila v 39 odstotkih simulacij, v finale pa v 25,6 odstotka primerov.

Španci v turnir vstopajo kot aktualni evropski prvaki, njihov optimizem pa temelji na izjemni generaciji, v kateri izstopajo Lamine Yamal, Rodri in Pedri. Opta jim napoveduje tudi razmeroma ugoden začetek, saj so bili v skupini z Urugvajem, Savdsko Arabijo in Zelenortskimi otoki prvi v več kot 75 odstotkih simulacij.

Tik za Španijo je Francija s 13 odstotki možnosti za naslov. Francozi so igrali v zadnjih dveh finalih svetovnega prvenstva, leta 2018 so slavili, leta 2022 pa jih je po enajstmetrovkah ustavila Argentina. Za selektorja Didierja Deschampsa bo to zadnje veliko tekmovanje na klopi Francije, prvič pa bo Francijo kot kapetan na mundialu vodil Kylian Mbappe.

Tretja favoritinja je Anglija z 11,2 odstotka možnosti. Angleži še vedno lovijo prvo veliko lovoriko po letu 1966, a kakovosti tudi tokrat ne manjka. Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice in številni drugi zvezdniki so razlog, da superračunalnik Angleže uvršča zelo visoko. Po dveh zaporednih finalih evropskega prvenstva se na Otoku znova sprašujejo, ali je končno napočil njihov trenutek.

Branilka naslova Argentina je četrta favoritinja z 10,4 odstotka možnosti. Lionel Messi bo pri 38 letih skušal še enkrat popeljati svojo reprezentanco do vrha, ob njem pa bosta pomembni vlogi v napadu imela Lautaro Martinez in Julian Alvarez. Zgodovina Argentini hkrati vliva upanje in opozarja na težavnost naloge, saj je naslov svetovnega prvaka nazadnje uspelo ubraniti Braziliji davnega leta 1962.

V širšem krogu favoritov so še Portugalska s sedmimi odstotki, Brazilija s 6,6 odstotka in Nemčija s 5,1 odstotka možnosti za naslov. Cristiano Ronaldo bo lovil še edino veliko lovoriko, ki mu manjka, Brazilija pod vodstvom Carla Ancelottija upa na prvi naslov po letu 2002, Nemčija pa želi popraviti vtis po nekaj razočaranjih na največjih tekmovanjih.

Med nevarnimi iz ozadja Opta izpostavlja Nizozemsko, Norveško, Belgijo, Kolumbijo in Maroko. Posebej zanimiva bo Norveška z Erlingom Haalandom in Martinom Odegaardom, saj bo Haaland prvič zaigral na svetovnem prvenstvu. Maroko pa po senzacionalnem polfinalu v Katarju ne bo več presenečenje, temveč reprezentanca, ki jo bodo tekmeci jemali zelo resno.

Gostiteljice po izračunih nimajo realnih možnosti za naslov. Najvišje je med njimi uvrščena ZDA z 1,2 odstotka možnosti, Mehika ima 1 odstotek, Kanada pa še nekoliko manj. Kljub temu Opta pričakuje, da bi vse tri gostiteljice lahko odigrale spodobno prvenstvo in se vmešale v boj za izločilne boje. Turnir bo imel tudi štiri debitante: Zelenortske otoke, Curacao, Jordanijo in Uzbekistan. Njihove možnosti za senzacijo so majhne, a že sama uvrstitev na mundial je zgodovinski dosežek. Curacao je denimo najmanjša država po površini in številu prebivalcev, ki se je kadarkoli prebila na svetovno prvenstvo.