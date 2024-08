Superračunalnik napovedal, kdo ima največ možnosti v Španiji in Angliji

V obeh nogometnih ligah, tako La Ligi kot Premier Ligi, se napoveduje prevlada velikanov. Real Madrid in Manchester City sta po mnenju Opta superračunalnika prva favorita za osvojitev državnih naslovov v Španiji in Angliji. V igri pa sta v Angliji še Arsenal in Liverpool, v Španiji pa Barcelona in Atletico Madrid.

Letošnje nogometno poletje je bilo za Španijo nepozabno. Po osvojenem Euru, kjer so postali prva evropska reprezentanca, ki je zmagala na vseh sedmih tekmah turnirja, in zlati medalji na olimpijskih igrah, se pozornost preusmerja nazaj na domačo La Ligo.

Španska reprezentanca FOTO: Marca.com icon-expand

Real Madrid je pred začetkom sezone nesporni favorit. Opta superračunalnik, ki je sezono 2024/25 simuliral 10.000-krat, je Belemu baletu podelil kar 86-odstotno možnost za osvojitev naslova, kar bi bil njihov tretji v zadnjih štirih sezonah. Zvezdnikoma Viniciusu Juniorju in Judu Bellinghamu se je v prestopnem roku pridružil še Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe je debitantski gol dosegel že na prvi (tekmovalni) tekmi za Real Madrid. FOTO: AP icon-expand

Podobno prevlado napoveduje Manchester City v Premier League. Po osvojitvi naslova v zadnjih štirih sezonah je ekipa Pepa Guardiole še vedno nepremagljiva. Opta superračunalnik jim pripisuje kar 82,2-odstotno verjetnost, da bodo prvaki tudi letos. Čeprav so sinjemodri imeli lansko sezono več možnosti, takrat so jih ocenili na 90,2 %, ostaja City v svoji ligi nesporen favorit.

V La Ligi je Barcelona glavni izzivalec Real Madrida, čeprav z bistveno manjšimi možnostmi. Opta superračunalnik jim pripisuje 10,3-odstotno verjetnost za osvojitev naslova. Pod vodstvom novega trenerja Hansa Flicka se Blaugrana nadeja, da bo uspela izzvati Madričane, vendar je njihova pot do vrha precej težja.

Kateloncem se je v prestopnem roku pridružil Dani Olmo. FOTO: AP icon-expand

Atletico Madrid, ki je poleti veliko vložil v okrepitve, ima le 2,2-odstotno možnost, da preseneti in osvoji svoj tretji naslov pod Diegom Simeonejem. Čeprav so pripeljali Juliana Alvareza, Alexandra Sørlotha in Robina Le Normanda, superračunalnik ne pričakuje, da bodo te okrepitve dovolj za resen boj za naslov.

Julian Alvarez se je iz Cityja preselil k Atletico Madridu. FOTO: AP icon-expand

V Premier ligi sta poleg Manchester Cityja največja tekmeca Arsenal in Liverpool. Arsenal ima 12,2-odstotno možnost za osvojitev naslova, kar je občuten napredek v primerjavi z lansko sezono, ko so imeli le 4,1-odstotno verjetnost. Mikel Arteta je uspel dvigniti ambicije kluba, ki naj bi v 61 odstotkih simulacij končal sezono med najboljšima dvema.

Mikel Arteta FOTO: AP icon-expand

Liverpool, ki se pod novim trenerjem Arnejem Slotom podaja v novo obdobje, ima 5,1-odstotno možnost za osvojitev naslova. Čeprav so lani dolgo časa vodili na lestvici, so se na koncu morali zadovoljiti s tretjim mestom. Slot bo moral hitro najti pravo formulo, če bo želel rdeče pripeljati do vrha.

Jürgen Klopp se je po prejšnji sezoni poslovil od klopi Liverpoola. FOTO: AP icon-expand