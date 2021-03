Superzvezdnik Neymar Jr. nov obraz videoigre Fortnite

Fortnite je igra preživetja, akcijskega grajenja in bojevanja, nova sezona omenjene igre je tudi sinonim za nove vsebine, kot na primer nove lokacije, orožje ter nove preobleke. Sodelovanje med Fortnitom in nogometom traja že dlje časa, toda zdi se, da sta igra in šport tokrat naredila še korak dlje. Čeprav so zaenkrat razkrite minimalne podrobnosti, pa naj bi bilo največje presenečenje ravno sodelovanje Brazilca Neymarja Jr. Navijači ugibajo o tem, ali bo imela glavno vlogo ravno njegova ikonska številka 10, ki jo ima tako v brazilski reprezentanci kot tudi pri francoskem velikanu PSG.