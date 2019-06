Suarez priznal: Po izpadu iz Lige prvakov sem želel izginiti s tega sveta

"To je bila noč, v kateri smo spisali zgodovino. Pred tekmo sem govoril v garderobi: 'Če bomo zaspali, bomo spisali zgodovino.' In to se je na koncu zgodilo," je povedal urugvajski reprezentant. "Nisem si predstavljal, da bi se lahko to zgodilo. Vemo, kdo je Barcelona in mislili smo, da bomo zagotovo imeli priložnosti za gol," je v pogovoru za urugvajski radio povedal Luis Suarez. Ta je po tekmi z nekdanjimi delodajalci, odšel na operacijo kolena, zato ker ni več zdržal bolečin. "Na operacijo sem odšel, ker nisem več zdržal. Po svetovnem prvenstvu sem imel obrabljen hrustanec. Če ne bi pazil na koleno, ne bi prišel na Copo Americo," je težave s kolenom, ki so se vlekle že vse od SP v Rusiji, priznal Suarez. Spregovoril je tudi o soigralcu v Barceloni Lionelu Messiju in razkril, da Argentinca kritike zelo bolijo. "Veliko govorimo o teh stvareh in seveda ga kot človeka kritike bolijo. Nogometaš mora biti navajen na kritike na zelenici, toda ne na zunanje kritike, ki se ne tičejo nogometa," je bil jasen Suarez.

"Na začetku me je žena spraševala, kaj se je zgodilo, in rekel sem, da nič takega, da sem se z njim le zapel. Nisem sprejel realnosti in to je bila velika napaka. To je bilo veliko huje. Zato sem začel delati s psihologi, kar mi je zelo pomagalo pri tem, da sem znal sprejeti napake in zrasti. Trpel sem, preživljal sem slabe čase pred očmi žene, otrok in svojih soigralcev," je še dodal Suarez. Ta se spominja, da je zaradi ugriza ostal brez predstavitve v dresu Barcelone. Meni, da se ga je po napaki na svetovnem prvenstvu obravnavalo nečloveško. "Podpisal sem za Barcelono in nisem imel niti predstavitve. Ko sem se vrnil in treniral, me je hčerka videla z drugačnimi oblačili in me vprašala, zakaj sem se tako oblekel, in govorila: 'Ne pustite vstopiti očija, saj se je zmotil.' Čutil sem, da je moja kariera zaključena."

Suarez se je dotaknil tudi prihajajočega turnirja reprezentanc Cope Americe, kjer Urugvaj sodi med favorite 46. izdaje tekmovanja, ki ga bo letos gostila Brazilija (od 14 junija do 7. julija)."Imamo igralce, s katerimi lahko osvojimo pokal. Smo eni od favoritov in vse reprezentance nas spoštujejo, saj je Urugvaj država z največ osvojenimi Copami," je izpostavil. Za konec je dodal, da je zanj prvi favorit za osvojitev lovorike Argentina, saj da ima najboljšega igralca na svetu.