Suspendiranemu nogometašu Chelseaja prepoved igranja videoigre

Jeseni 2024 so pri Ukrajincu na dopinškem testu v urinu našli sledi prepovedane substance meldonij. Odtlej je bil Mihajlo Mudrik suspendiran in ni odigral nobene tekme več. 25-letnik se je med zvezde izstrelil pri Šahtar Donecku, pred dobrimi tremi leti pa za 70 milijonov evrov prestopil v Chelsea in podpisal oseminpolletno pogodbo, ki jo je nato podaljšal še za eno leto.

Hitronogi nogometaš, ki bi lahko bil z zelenic odsoten kar štiri leta, športa ni povsem opustil. Lani je treniral z ukrajinsko sprintersko reprezentanco, njegov cilj pa naj bi bil nastop na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu. Poleg nogometa in atletike so mu očitno blizu tudi videoigre, natančneje Counter-Strike 2, ki ga naslednje štiri tedne ne bo smel igrati.