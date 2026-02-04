Naslovnica
Nogomet

Suspendiranemu nogometašu Chelseaja prepoved igranja videoigre

Ljubljana, 04. 02. 2026 18.44 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Mykhailo Mudryk

Ukrajinski nogometaš Mihajlo Mudrik je nazadnje igral pred več kot enim letom, nato pa bil suspendiran zaradi kršitve protidopinških pravil. Napadalca Chelseaja je zdaj doletel nov suspenz, zaradi žaljivih sporočil štiri tedne ne bo smel igrati videoigre Counter-Strike 2.

Jeseni 2024 so pri Ukrajincu na dopinškem testu v urinu našli sledi prepovedane substance meldonij. Odtlej je bil Mihajlo Mudrik suspendiran in ni odigral nobene tekme več. 25-letnik se je med zvezde izstrelil pri Šahtar Donecku, pred dobrimi tremi leti pa za 70 milijonov evrov prestopil v Chelsea in podpisal oseminpolletno pogodbo, ki jo je nato podaljšal še za eno leto.

Hitronogi nogometaš, ki bi lahko bil z zelenic odsoten kar štiri leta, športa ni povsem opustil. Lani je treniral z ukrajinsko sprintersko reprezentanco, njegov cilj pa naj bi bil nastop na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu. Poleg nogometa in atletike so mu očitno blizu tudi videoigre, natančneje Counter-Strike 2, ki ga naslednje štiri tedne ne bo smel igrati.

Mihajlo Mudrik
Mihajlo Mudrik
FOTO: AP

E-športna platforma FACEIT, ki upravlja številne lige za videoigre, je 25-letnemu Ukrajincu izdala prepoved igranja zaradi žaljivih sporočil in komentarjev. V skladu s politiko kaznovanja platforme FACEIT se štiritedenska prepoved izreče računom, ki so v preteklosti že bili v prekršku. Morebitna naslednja kazen lahko prinese enoletno prepoved igranja. Do incidenta naj bi prišlo, ko so ga nasprotniki v videoigri zasmehovali zaradi pozitivnega dopinškega testa. Mudrik se je v klepetu odzval s sporočili, povezanimi s poboji Poljakov v Voliniji in vzhodni Galiciji ter z omembami nemške invazije na Poljsko leta 1939.

nogomet mihajlo mudrik chelsea prepoved doping cs2

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
04. 02. 2026 18.52
Naj se gre raje v Ukrajino boriti za svojo državo, ne pa da igra fuzbal in igrice..
Odgovori
0 0
bibaleze
