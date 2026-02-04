Suspendiranemu nogometašu Chelseaja prepoved igranja videoigre

Jeseni 2024 so pri Ukrajincu na dopinškem testu v urinu našli sledi prepovedane substance meldonij. Odtlej je bil Mihajlo Mudrik suspendiran in ni odigral nobene tekme več. 25-letnik se je med zvezde izstrelil pri Šahtar Donecku, pred dobrimi tremi leti pa za 70 milijonov evrov prestopil v Chelsea in podpisal oseminpolletno pogodbo, ki jo je nato podaljšal še za eno leto.
Hitronogi nogometaš, ki bi lahko bil z zelenic odsoten kar štiri leta, športa ni povsem opustil. Lani je treniral z ukrajinsko sprintersko reprezentanco, njegov cilj pa naj bi bil nastop na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu. Poleg nogometa in atletike so mu očitno blizu tudi videoigre, natančneje Counter-Strike 2, ki ga naslednje štiri tedne ne bo smel igrati.
E-športna platforma FACEIT, ki upravlja številne lige za videoigre, je 25-letnemu Ukrajincu izdala prepoved igranja zaradi žaljivih sporočil in komentarjev. V skladu s politiko kaznovanja platforme FACEIT se štiritedenska prepoved izreče računom, ki so v preteklosti že bili v prekršku. Morebitna naslednja kazen lahko prinese enoletno prepoved igranja. Do incidenta naj bi prišlo, ko so ga nasprotniki v videoigri zasmehovali zaradi pozitivnega dopinškega testa. Mudrik se je v klepetu odzval s sporočili, povezanimi s poboji Poljakov v Voliniji in vzhodni Galiciji ter z omembami nemške invazije na Poljsko leta 1939.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.