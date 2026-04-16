Suverena zmaga Aston Ville za polfinale, napredoval tudi Freiburg

Danes so bile na sporedu povratne četrtfinalne tekme. Najprej je napredoval Freiburg, ki je gostoval pri Celti Vigo, Nemci pa so si že na prvi tekmi priigrali prednost s 3:0. Tudi na drugi tekmi so svoje delo dobro opravili in Špance ugnali s 3:1. Yuito Suzuki je zadel dvakrat, Igor Matanović pa enkrat za zmagovalce, častni gol za Celto je dosegel Williot Swedberg tik pred koncem tekme.

V večernem terminu je Aston Villa doma proti Bologni branila prednost s 3:1 s prve tekme, danes pa je v Birminghamu slavila s 4:0. Že v prvem polčasu so Angleži dosegli tri gole, strelci so bili Ollie Watkins, Emiliano Buendia in Morgan Rogers, četrtega je v 89. minuti prispeval Ezri Konsa.

Betis in Braga sta povratno tekmo začela izenačena z 1:1, danes pa so slavili Portugalci s 4:2. Betis je začel silovito in povedel z 2:0 po golih Antonyja (13.) in Abdessamada Ezzalzoulija (26.), nato pa so za preobrat in napredovanje Brage poskrbeli Pau Victor (38.), Vitor Carvalho (49.), Ricardo Horta (53./11 m) in Jean-Baptiste Gorby (74.).