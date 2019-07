Rožman: Švedi so lahko zadovoljni z remijem, ne mi

Domžalski nogometaši so po izločitvi malteškega Balzana odigrali prvi del dvoboja z Malmöjem, ki je v 1. krogu kar z 11:0 izločil Ballymeno United. Gostitelji so pokazali, da se lahko kosajo z vodilno ekipo švedskega prvenstva (imeli so tudi dvakrat več strelov), a je ta vseeno prišla do dragocenih zadetkov v gosteh, kar jo postavlja v vlogo favorita pred povratnim obračunom. Zmagovalec dvoboja bo v 3. krogu igral z boljšim iz obračuna med nizozemskim Utrechtom in Zrinjskim iz Bosne in Hercegovine. Prva tekma se je končala 1:1.