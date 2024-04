Švedi zavrnili sistem VAR, bo to vse bolj pogosta praksa?

Švedske nogometne lige ne bodo uvedle sistema VAR, potem, ko so klubi izrazili svoje nasprotovanje tehnologiji. To pomeni, da švedska prva liga ostaja edina med najboljšimi 30. ligami v Evropi brez VAR-a. Bo to postala vse bolj pogosta praksa ali bodo Švedi le izjema, ki potrjuje potrebo po VAR-u?