Švedinje in Španke so prve polfinalistke svetovnega prvenstva

Švedske nogometašice so v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Aucklandu z 2:1 premagale favorizirane Japonke in se še petič v zgodovini uvrstile v polfinale. V torek se bodo za finalno vstopnico tako pomerile s Špankami, ki so bile na prvi tekmi dneva po podaljšani igri z 2:1 boljše od Nizozemk.

Švedsko je sicer na tekmi dvakrat rešila prečka, kljub 10 minutam sodnikovega dodatka pa ji je uspelo zadržati prednost in premagati japonske tekmice. Amanda Ilestedt je v 32. minuti v Aucklandu prva zatresla mrežo s svojim četrtim golom na turnirju, Filippa Angeldal pa je prednost Švedinj povišala v 51. minuti, ko je uspešno zadela z bele točke. Japonka Fuka Nagana je namreč igrala z roko. Vendar pa se azijske tekmice niso predale; Riko Ueki je v 76. minuti zgrešila enajstmetrovko, Aoba Fudžino pa je s prostega strela v 87. nato zadela prečko. Napad je obrodil sadove, saj je Honoka Hajaši končno poslala žogo v švedsko mrežo nekaj sekund kasneje. icon-expand Švedska - Japonska FOTO: AP Japonski se kljub stalnemu pritisku ni uspelo izogniti porazu, potem ko je pred tem navdušila s štirimi zmagami in kar 14 goli (ob le enem prejetem). Za Švedsko je bila to druga zaporedna prestižna zmaga, potem ko je v osmini finala po enajstmetrovkah izrinila branilke naslova in rekordne zmagovalke, nogometašice ZDA. Z izpadom Japonske v žrebu SP ni več nobene reprezentance, ki bi že nosila naslov svetovnega prvaka. Druga četrtfinalna obračuna bosta odigrana v soboto, Avstralija proti Franciji in evropske prvakinje Angležinje proti Kolumbiji.