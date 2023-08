Švedinje tretje na svetu

Članice švedske nogometne reprezentance so zmagovalke današnjega malega finala na svetovnem prvenstvu za nogometašice v Avstraliji. V glavnem mestu Queenslanda Brisbanu so z 2:0 (1:0) za bron premagale povsem nemočne domačinke, ki jim niso pomagali niti domači navijači. Na polnih tribunah stadiona se je zbralo 50.000 ljubiteljev nogometa. Švedinje so bile v boju za tretje mesto ves čas podjetnejše. Fridolina Rolfö je bila v 30. minuti uspešna z bele pike za vodstvo z 1:0. V drugem polčasu v 62. minuti pa je na 2:0 povišala Kosovare Asllani.

Švedinje so tako kot v letih 1991, 2011 in 2019 končale na tretjem mestu, le na SP leta 2003 so bile druge. Za Avstralke je četrto mesto najboljši dosežek doslej.

Izid, SP v nogometu, tekma za 3. mesto:

Avstralija - Švedska 0:2 (0:1)

Rolfö 30./11-m, Asllani 62.