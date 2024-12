Švedi končali preiskavo posilstva, v katero naj bi bil vpleten Mbappe

Chirakova je dejala, da omenjena oseba ni bila zaslišana in ni bila obveščena o sumu kaznivega dejanja. "Na podlagi tega, kar se je pojavilo v primeru, sem ugotovila, da novi dokazi, vključno z zaslišanjem zadevne osebe, trenutno ne bi spremenili dokazne situacije," je povedala za AFP.

Več švedskih medijev, vključno s časopisoma Aftonbladet in Expressen ter javno radiotelevizijo SVT, je Mbappeja identificiralo kot osumljenca. "Moja ocena je, da dokazi ne zadoščajo za nadaljevanje in je preiskava zato zaključena," je v izjavi dejala tožilka Marina Chirakova , ki prav tako ni omenila imena Mbappeja.

25-letni Francoz Kylian Mbappe , ki je trenutno eden najbolj prepoznavnih igralcev v svetovnem nogometu, je med 9. in 11. oktobrom s skupino ljudi obiskal švedsko prestolnico. Švedsko tožilstvo je 15. oktobra objavilo, da preiskuje domnevni incident, ki se je zgodil 10. oktobra v prestižnem stockholmskem hotelu, ne da bi omenilo osumljenca po imenu.

Mbappejev odvetnik je oktobra dejal, da je bil njegov klient šokiran, ko je videl, da je njegovo ime povezano s preiskavo.

V nedeljo je nogometni zvezdnik prvič govoril o primeru in je za francosko televizijsko oddajo Clique povedal, da ni vpleten. "Ničesar nisem prejel, nobenega vabila ... Nisem vpleten," je dejal.

Po poročanju Aftonbladeta so Mbappe in njegovo spremstvo večerjali v restavraciji, preden so odšli v nočni klub. Pritožba je bila vložena 12. oktobra, potem ko je domnevna žrtev poiskala zdravniško pomoč, poroča časnik.

Expressen je poročal, da je policija kot dokaz zasegla nekaj oblačil, žensko spodnje perilo, par črnih hlač in črno majico. Na fotografijah je bilo videti, kako policisti zapuščajo hotel z rjavimi torbami. Švedsko tožilstvo pa je sedaj primer zaključilo.