Švedska pretrd oreh za zapravljivo Slovenijo

Slovenija je tretjo sezono Lige narodov, ki jo igra v drugi jakostni ligi - ligi B, začela s porazom. V Ljubljanskih Stožicah je bila z 0:2 bojša izbrana vrsta Švedske. Goste je z uspešno izvedenim strelom iz bele pike v vodstvo popeljal Emil Forsberg v 39. minuti, zmago pa je v 88. minuti zakoličil Dejan Kulusevski. Izbrancem Matjaža Keka se bo verjetno najbolj kolcalo zaradi mnogih zapravljenih priložnosti, a se bodo morali fantje hitro zbrati, saj jih že konec tedna čaka težko gostovanje v Beogradu.

Začetni enajsterici Slovenija: Oblak v vratih, Mevlja, Bijol in Blažič kot osrednji branilci, Sikošek in Stojanović na položaju bočnih branilcev, Kurtić in Gnezda Čerin v vezni vrsti ter Celar, Zajc, Šporar v napadu. Švedska: Olsen v vratih, Augustinsson, Nillson, Starfelt, Andersson kot klasični štirje branilci, Forsberg, Karlström, Olsson in Claesson v vezni vrsti, Isak in Kulusevski pa v napadu.

icon-expand Začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Švedsko FOTO: Aljoša Kravanja

Švedi so že ob samem začetk usrečanja pritisnili in že v drugi minuti neavrno prodrli v kazenski prostor Slovenije, po nespretno odbiti žogi pa so iztržili le kot, iz katerega si niso uspelo priigrati prave priložnosti. Le dve minuti kasneje so imeli varovanci Jana Anderssona na voljo prosti strel iz kar velik razdalje. Z levico je sprožil Ludwig Augustinsson, ki pa je meril kak meter prek vrat Jana Oblaka.

Zaradi bolezni ni bil nared Timi Max Elšnik, zaradi poškodbe pa Blaž Kramer. Nekaj težav s poškodbami pa imata tudi branilca David Brekalo in Miha Mevlja, ki je stisnil zobe in odigral 76 minut.

V osmi minuti tekme pa so do prve sijajne priložnosti prišli Slovenci. Miha Zajc je prodrl po levi strani in podal v sredino kazenskega prostora Švedov, tam pa je bil Žan Celar za las prekratek, da bi žogo potisnil v mrežo Robina Olsna. Švedi niso dolgo ostali dolžni, Dejan Kulusevski je že v naslednji akciji z odličnim predložkom našel Alexandra Isaka, napadalec Real Sociedada pa je s kakšnih sedmih metrov z glavo nastreljal vratnico. Tekma se je nato nekoliko umirila, Andraž Šporar je sicer v 21. minuti po podaji Celarja prišel do solidne priložnosti, a je nogometaš portugalskega Sportinga, ki je minulo sezono kot posojen igralec preživel v Middlesbroughu, streljal prešibko in premalo natančno, da bi ugnal švedskega čuvaja mreže.

icon-expand Andraž Šporar FOTO: Aljoša Kravanja

Je pa imel Šporar skoraj natanko deset minut kasneje imenitno priložnost, da bi Slovenijo popeljal v vodstvo. V vlogi podajalca je bil tokrat Petar Stojanović, ki je skupaj s Šporarjem izvedel lep protinapad, 28-letni Ljubljančan pa je iz ugodnega položaja znova sprožil naravnost v švedskega čuvaja mreže. V 36. minuti tekme pa šok na stadionu Stožice. Ob posredovanju Jake Bijola je kot pokošen padel Viktor Claesson in francoski glavni sodnik Ruddy Buquet je dosodil enajstemtrovko za Švede. Z bele točke je sprožil kapetan Emil Forsberg, ki je Oblaka poslal levo, žogo pa desno in poskrbel za veselje švedskih navijačev. Do konca prvega polčasa si ekipi večjih priložnosti nista priigrali in Švedi so na odmor odšli z minimalno prednostjo. Selektor Matjaž Kek se je med odmorom odločil zamenjati Šporarja in v igro poslal mladega salzburškega bika Benjamina Šeška. Visokorasli napadalec je imel že po petih minutah drugega polčasa na nogi izenačenje, ko ga je z desne strani odlično zaposlil Celar. Šeško je žogo poslal prek vrat, stranski sodnik pa je tako ali tako z dvignjeno zastavico označil prepovedan položaj Celarja ob vtekanju, zato gol, v kolikor ne bi posredoval VAR, ne bi obveljal.

icon-expand Matjaž Kek ni našel recepta z Švede FOTO: Aljoša Kravanja

Štiri minute zatem sta se pred Oblakom sama znašla Claesson in Forsberg, ki pa sta se zapletla in vratar madridskega Atletica je žogo brez težav ujel v naročje. Švedi so bili znova nevarni v 59. minuti, ko je Kulusevski z levico močno sprožil z roba slovenskega kazenskega prostora, a se je z lepo obrambo izkazal Oblak.

icon-expand Jan Oblak se je izkazal z izjemno obrambo, a vseeno je moral dvakrat po žogo v mrežo FOTO: Aljoša Kravanja

Po dobri uri igre se je Kek odločil za dvojno menjavo. Zajca in Gregorja Sikoška sta zamenjala Sandi Lovrić in Žan Karničnik, predvsem slednji pa je v igro Slovenije vnesel nekaj sveže moči. Lovrić je imel v 86. minuti na voljo prosti strel z leve strani, a je podaja člana Lugana preletela vse Slovence v švedskem kazenskem prostoru. Kek je v želji po izenačenju v igro poslal še Benjamina Verbiča in Luko Zahovića, ki pa prav veliko na igrišču nista spremenila. Za piko na i in zmago Švedske je tik pred koncem rednega dela poskrbel Kulusevski, ki je sam izvedel hiter protinapad po desni strani, se otresel Mihe Blažiča in z desnico, ki je sicer njegova slabša noga, ugnal še Jana Oblaka. Švedi so tako vpisali prve tri točke in oddali kandidaturo za končno zmago v četrti skupini lige B. Na drugi tekmi te skupine je za manjše presenečenje psokrbela Norveška, ki je po zaslugi izjemnega Erlinga Brauta Haalanda, premagala favorizirano Srbijo s katero se bodo Slovenci pomerili v nedeljo.

icon-link Statistika tekme Slovenija - Švedska FOTO: Sofascore.com

Slovenska vrsta se je sedaj s Švedi pomerila trikrat. Leta 2008 je v gosteh izgubila z 0:1, leta 2016 pa je (prav tako v gosteh) igrala 0:0. Na prvi domači tekmi proti Švedom pa so bili Skandinavci boljši z 0:2.