Švedska - Slovenija 42:49* (polčas)

V slovenskem taboru so podrobno analizirali petkov poraz 93:94 z Estonijo. Zavedajo se pomembnosti prihajajočega dvoboja in so trdno odločeni, da v Göteborgu vknjižijo prvo zmago. Reprezentanca je na Švedsko pripotovala brez Gregorja Hrovata, ki se je zaradi klubskih obveznosti moral vrniti v Francijo. Je pa v polnem procesu treninga Rok Radović. Slednji je bil zaradi bolezni izven pogona na začetku priprav ter bil tako primoran izpustiti tekmo z Estonijo.

Tudi reprezentanca Švedske je bila v prvem kolu kvalifikacij poražena. Na gostovanju na Češkem je po dokaj izenačenem prvem polčasu na koncu izgubila z 80:97. Prvo ime ekipe je bil po pričakovanjih Ludde Hakanson, ki je v slabih 34 minutah igre 15 doseženim točkam in šestim skokom dodal izjemnih 15 podaj.