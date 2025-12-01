Svetli način
Nogomet

Švedska - Slovenija 42:49* (polčas)

Ljubljana, 01. 12. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 39 minutami

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se v Scandinavium Areni v Göteborgu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 meri z domačo Švedsko. Za Slovence je obračun izjemno pomemben, saj so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića pred dnevi doma senzacionalno izgubili z Estonijo. Ob polčasu je izid 49:42 za Slovence.

V slovenskem taboru so podrobno analizirali petkov poraz 93:94 z Estonijo. Zavedajo se pomembnosti prihajajočega dvoboja in so trdno odločeni, da v Göteborgu vknjižijo prvo zmago. Reprezentanca je na Švedsko pripotovala brez Gregorja Hrovata, ki se je zaradi klubskih obveznosti moral vrniti v Francijo. Je pa v polnem procesu treninga Rok Radović. Slednji je bil zaradi bolezni izven pogona na začetku priprav ter bil tako primoran izpustiti tekmo z Estonijo. 

Tudi reprezentanca Švedske je bila v prvem kolu kvalifikacij poražena. Na gostovanju na Češkem je po dokaj izenačenem prvem polčasu na koncu izgubila z 80:97. Prvo ime ekipe je bil po pričakovanjih Ludde Hakanson, ki je v slabih 34 minutah igre 15 doseženim točkam in šestim skokom dodal izjemnih 15 podaj.

Slovenija je doslej dobila vse štiri medsebojne dvoboje s Švedsko. Zanimivo, reprezentanci sta nazadnje moči merili prav v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. 28. novembra pred štirimi leti je bilo v Kopru 85:74. Na povratni tekmi na Švedskem so Slovenci zmagali 84:81. Švedi so zaigrali tudi na letošnjem EuroBasketu ter po tesnem porazu proti Turčiji 79:85 obstali v osmini finala in na koncu osvojili 16 mesto.

Izid, kvalifikacije za SP, moški, 2. krog:
Švedska - Slovenija 42:49* (16:31, 26:18, 

