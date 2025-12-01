Švedska - Slovenija 42:49* (polčas)

V slovenskem taboru so podrobno analizirali petkov poraz 93:94 z Estonijo. Zavedajo se pomembnosti prihajajočega dvoboja in so trdno odločeni, da v Göteborgu vknjižijo prvo zmago. Reprezentanca je na Švedsko pripotovala brez Gregorja Hrovata, ki se je zaradi klubskih obveznosti moral vrniti v Francijo. Je pa v polnem procesu treninga Rok Radović. Slednji je bil zaradi bolezni izven pogona na začetku priprav ter bil tako primoran izpustiti tekmo z Estonijo.
Tudi reprezentanca Švedske je bila v prvem kolu kvalifikacij poražena. Na gostovanju na Češkem je po dokaj izenačenem prvem polčasu na koncu izgubila z 80:97. Prvo ime ekipe je bil po pričakovanjih Ludde Hakanson, ki je v slabih 34 minutah igre 15 doseženim točkam in šestim skokom dodal izjemnih 15 podaj.
Slovenija je doslej dobila vse štiri medsebojne dvoboje s Švedsko. Zanimivo, reprezentanci sta nazadnje moči merili prav v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. 28. novembra pred štirimi leti je bilo v Kopru 85:74. Na povratni tekmi na Švedskem so Slovenci zmagali 84:81. Švedi so zaigrali tudi na letošnjem EuroBasketu ter po tesnem porazu proti Turčiji 79:85 obstali v osmini finala in na koncu osvojili 16 mesto.
Izid, kvalifikacije za SP, moški, 2. krog:
Švedska - Slovenija 42:49* (16:31, 26:18,
