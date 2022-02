Švedski klub podpisal 18-letnika, mnogi dvomijo v njegovo starost

Igralec, ki je v minuli sezoni za svoj nekdanji klub Nasarawa United na 35 tekmah dosegel 19 golov, je s švedskim klubom podpisal pogodbo do leta 2025. A dvomi o njegovi starosti se niso pojavili zgolj zaradi slik, na katerih deluje starejši, temveč tudi zaradi podatkov v znani računalniški igri Football Manager.

V bazi lanske izvedbe igre je datum rojstva Nwankwa Silasa 16. 9. 1996, kar pomeni, da bi ob podpisu pogodbe s svojim novim klubom pravzaprav moral biti star 25 let. V bazi letošnje igre FM 2022 se je njegov datum rojstva občutno spremenil, premaknil se je kar sedem let naprej na 12. 12. 2003.

Poleg tega naj bi bil Silas kapetan moštva ESUT (Enugu univerza za znanost in tehnologijo), ki je leta 2005 osvojilo univerzijado Zahodne Afrike. Na finalnem obračunu je Silas dosegel edini zadetek na tekmi. Za nekoga, ki naj bi takrat bil star zgolj 11 let, je to resnično zavidanja vreden dosežek.