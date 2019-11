Švedski nogometaš leta pogreša Mourinha: Je izjemen trener in dober človek

"Je izjemen trener in dober človek, ki mu dolgujem izjemno pogodbo. Bil je tisti, ki mi je dal priložnost, tisti, ki me je vpeljal v vse to," je hvalnice portugalskemu strategu Joseju Mourinho pel nogometaš Manchester Uniteda Victor Lindelöf, ki je na Švedskem še drugič zapored dobil bitko v izboru najboljšega nogometaša leta. Premagal je tudi enega in edinega Zlatana Ibrahimovića.

Victor Lindelöf FOTO: AP Osrednji branilec Manchester Uniteda Victor Lindelöf je priznal, da v svetu nogometa pogreša karizmatičnega portugalskega strokovnjaka Joseja Mourihna, ki je s Portom in Interjem osvojil Ligo prvakov, po odhodu s klopi Manchester Uniteda pa je še kar brez trenerskega stolčka. "Ne nazadnje je eden najboljših trenerjev na svetu in bi moral imeti službo v enem najboljših klubov. Pogrešam ga v svetu nogometa," besede švedskega branilca prenaša britanski Sky Sports. "Neskončno ga cenim in hvaležen sem mu za vse, kar je storil zame – od oštevanja do objema," je nadaljeval Lindelöf in mu še dodatno polaskal: "Osvojil je vse. Ko kaj reče, ga poslušaš." Švedski branilec je sicer septembra podpisal podaljšanje pogodbe z rdečimi vragi, pri katerih bo predvidoma ostal do konca poletja 2024.