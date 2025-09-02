Švedski selektor pred tekmo proti Sloveniji: Čaka nas težko gostovanje

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v Stožicah proti Švedski začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Čeprav je v kadru selekcije Matjaža Keka kar nekaj zvezdniškega sijaja, predvsem po zaslugi Jana Oblaka in Benjamina Šeška, pa petkov tekmec premore bržčas še več bleska, posebej v napadu.

Alexander Isak in Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia icon-expand

Švedski napadalci so bili to poletje iskana roba. Kar trije so med 20 največjimi prestopi poletnega prestopnega roka, svojim nekdanjim klubom so prinesli več kot 270 milijonov evrov. Posebej odmeven je bil prestop Alexandra Isaka iz Newcastla v Liverpool, s čimer je podrl rekord, kar zadeva prestope v angleški ligi. Rdeči so zanj plačali kar 144 milijonov evrov, s čimer je 24-letnik rekorder poletnega prestopnega roka. Za zajetno vsoto je prestopil tudi Viktor Gyökeres iz lizbonskega Sportinga v Arsenal, Londončani so zanj odšteli 65,8 milijona. Prav tako pa je v Angliji velik prestop opravil še en napadalno usmerjeni švedski igralec, 23-letni krilni nogometaš Anthony Elanga, ki je iz Nottingham Foresta v Newcastle prišel za 61,4 milijona.

Čeprav ni nujno, da bodo vsi omenjeni nared za vseh 90 minut proti Sloveniji, pa je jasno, da slovensko obrambo čaka precej dela. "Vsekakor bo to velik zalogaj za nas branilce in celo ekipo. Ampak želiš si igrati proti najboljšim. Švedska ima ogromno kakovosti, ampak imamo jo tudi mi. Bomo videli, kako bo v petek," je ob začetku slovenskih priprav na Brdu pri Kranju dejal obrambni igralec Vanja Drkušić.

Vanja Drkušić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Švedska bo vsekakor zahteven zalogaj, ob omenjenih ima tokrat v kadru še kar nekaj igralcev iz uglednih tujih klubov, tudi iz najmočnejših petih evropskih lig. Obenem pa je Švedska še višje na lestvici Mednarodne nogometne zveze, trenutno je na 29. mestu, Slovenija je 50., slednja pa Skandinavcev na medsebojnih tekmah še ni premagala. Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela proti Švedom še po en neodločen izid in poraz.

Jon Dahl Tomasson FOTO: AP icon-expand