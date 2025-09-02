Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Švedski selektor pred tekmo proti Sloveniji: Čaka nas težko gostovanje

Ljubljana, 02. 09. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.M.
Komentarji
0

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek v Stožicah proti Švedski začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Čeprav je v kadru selekcije Matjaža Keka kar nekaj zvezdniškega sijaja, predvsem po zaslugi Jana Oblaka in Benjamina Šeška, pa petkov tekmec premore bržčas še več bleska, posebej v napadu.

Alexander Isak in Viktor Gyokeres
Alexander Isak in Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia

Švedski napadalci so bili to poletje iskana roba. Kar trije so med 20 največjimi prestopi poletnega prestopnega roka, svojim nekdanjim klubom so prinesli več kot 270 milijonov evrov. Posebej odmeven je bil prestop Alexandra Isaka iz Newcastla v Liverpool, s čimer je podrl rekord, kar zadeva prestope v angleški ligi. Rdeči so zanj plačali kar 144 milijonov evrov, s čimer je 24-letnik rekorder poletnega prestopnega roka.

Za zajetno vsoto je prestopil tudi Viktor Gyökeres iz lizbonskega Sportinga v Arsenal, Londončani so zanj odšteli 65,8 milijona. Prav tako pa je v Angliji velik prestop opravil še en napadalno usmerjeni švedski igralec, 23-letni krilni nogometaš Anthony Elanga, ki je iz Nottingham Foresta v Newcastle prišel za 61,4 milijona.

Preberi še Ugibanj je konec, zvezdnika Isak in Gyokeres prihajata v Stožice

Čeprav ni nujno, da bodo vsi omenjeni nared za vseh 90 minut proti Sloveniji, pa je jasno, da slovensko obrambo čaka precej dela. "Vsekakor bo to velik zalogaj za nas branilce in celo ekipo. Ampak želiš si igrati proti najboljšim. Švedska ima ogromno kakovosti, ampak imamo jo tudi mi. Bomo videli, kako bo v petek," je ob začetku slovenskih priprav na Brdu pri Kranju dejal obrambni igralec Vanja Drkušić.

Vanja Drkušić
Vanja Drkušić FOTO: Luka Kotnik

Švedska bo vsekakor zahteven zalogaj, ob omenjenih ima tokrat v kadru še kar nekaj igralcev iz uglednih tujih klubov, tudi iz najmočnejših petih evropskih lig. Obenem pa je Švedska še višje na lestvici Mednarodne nogometne zveze, trenutno je na 29. mestu, Slovenija je 50., slednja pa Skandinavcev na medsebojnih tekmah še ni premagala. Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela proti Švedom še po en neodločen izid in poraz.

Jon Dahl Tomasson
Jon Dahl Tomasson FOTO: AP

Tako kot v slovenskem taboru pa tudi na Švedskem opozarjajo na zahtevnost in izenačenost skupine, v kateri sta še Švica, naslednja tekmica Slovenije, in Kosovo, naslednji tekmec Švedov. Neposredno na SP vodi le prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije. "Če se bomo uvrstili na svetovno prvenstvo, je to dokaz, da ima ekipa značaj in kakovost. Lahko bi združila švedski narod. Nogomet lahko združuje in ima tudi velik pomen v družbi. To je velika stvar in veselimo se te priložnosti, s katero se soočamo," je za švedsko zvezo povedal selektor Jon Dahl Tomasson in dodal: "Ostajamo skromni, ne bomo pozabili, od kod prihajamo. Vendar delamo korake v pravo smer. Vse ekipe v skupini se lahko med seboj premagajo, mi pa začnemo z dvema težkima gostovanjema."

nogomet svetovno prvenstvo kvalifikacije slovenija švedska
Naslednji članek

Rieri se smeji: v knežjem mestu še reprezentančni napadalec

Naslednji članek

Antony zapustil Manchester United: 'To je čudovit trenutek'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198