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Nogomet

Fifa napoveduje spremembe pravil po kontroverznem primeru Balogun

Zurich, 14. 10. 2026 18.48 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
FIFA

Mednarodna nogometna zveza Fifa naj bi na četrtkovem zasedanju sveta v Zürichu spremenila pravila, ki bi preprečila ponovitev kontroverzne odločitve v primeru ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Fifina disciplinska komisija je takrat Balogunu v pogojno kazen spremenila sicer avtomatično prepoved igranja ene tekme. To je vodilo v spor glede vpletanja politike, saj je ameriški predsednik Donald Trump priznal, da je osebno poklical predsednika Fife Giannija Infantina, naj še enkrat preuči kazen za nogometaša.

Podpredsednica Fife in predsednica angleške nogometne zveze Debbie Hewitt je prejšnji mesec pisala Infanitnu, naj objavi dokumente, povezane s primerom Balogun. Infantino ves čas vztraja, da je disciplinska komisija odločitev sprejela neodvisno. Člani sveta Fife bodo predvidoma pritisnili na Infantina tudi glede zdaj že opuščenega predloga glede projekta Fifa Forward Enterprise. Ta naj bi vključil zasebne vlagatelje v družbo, ki bi vodila komercialne interese SP in drugih tekmovanj.

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Zaradi tega so Infantina pozivali k odstopu predsedniki treh celinskih zvez, vključno z Evropsko nogometno zvezo Uefo, potem ko je časnik The Times prvi poročal o podrobnostih načrta FFE, ki so ga razvili brez vedenja sveta Fife. Infantino se je od takrat vsaj navidezno znašel v težavah glede njegove prihodnosti na vrhu Fife, a je odločen, da se bo prihodnje leto potegoval za svoj četrti mandat predsednika Fife. Kot kaže, ima trenutno veliko podporo, potem ko ga je prejšnji teden soglasno podprla afriška nogometna zveza Caf, obenem pa ima močno podporo tudi v Južni Ameriki, Oceaniji in Aziji.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Predsednik azijske zveze šejk Salman bin Ebrahim Al Kalifa je avgusta Infantina pozival k odstopu, odtlej pa omilil svoj pogled in v pismu zahteval ustanovitev notranje delovne skupine, ki bi predlagala reforme glede vodenja krovne svetovne zveze. Uefa načrtuje, da bo predlagala kredibilnega protikandidata Infantinu na Fifinem volilnem kongresu prihodnje leto, rok za oddajo kandidatur se izteče 18. novembra.

Infantina čakajo tudi vprašanja glede Fifinega najemanja pisarniških prostorov v Trumpovem stolpu oziroma Trump Towerju v New York, potem ko naj bi se Fifa dogovorila za sedemletni najem v višini 3,6 milijona evrov.

Namigovanja so še, da bo svet prisluhnil predlogu Fifine administracije glede razdelitve 5,7 milijarde evrov nacionalnim in celinskim zvezam v naslednjih treh letih, vključno z 22 milijoni evrov vsaki od 211 članic Fife. To bi pomenilo več kot dvakratnik tega, kar je bilo v načrtu za obdobje 2027-2030.

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Ta predlog je prišel po tem, ko sta predsednika Uefe Aleksander Čeferin in zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) Victor Montagliani poslala pismo Infantinu, v katerem sta zapisala, da bi vsaka država morala dobiti vsaj 8,9 milijona evrov iz Fifinega rezervnega sklada, ocenjenega na 5,4 milijarde evrov. Po besedah Čeferina in Montagliana bi sprostitev teh sredstev pokazala, da zvezam ne bi bilo treba izbirati med razvojem in dobrim vodenjem, med vlaganjem in integriteto ali med finančno podporo in zmožnostjo, da same po svojih merilih ocenijo predloge.

Svet Fife bo v četrtek predvidoma potrdil tudi gostitelje številnih Fifinih turnirjev, vključno s premiernim ženskim klubskim svetovnim prvenstvom leta 2028. Za zdaj naj bi bile v vlogi favorita za organizacijo tega tekmovanja Združene države Amerike.

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Fifa Folarin Balogun Gianni Infantino nogomet disciplinska komisija

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