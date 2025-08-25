Svetla prihodnost Real Madrida? Nico Paz blesti v Italiji

Paz je nase opozarjal že v lanski sezoni, na račun predstav na visokem nivoju pa pristal na seznamu želja velikana Tottenhama. Londončani namreč krvavo potrebujejo okrepitev na položaju napadalnega vezista, saj bo James Maddison zaradi strganih križnih vezi na prisilnem počitku morda celo do konca sezone, vsaj do začetka leta 2026 pa bo odsoten tudi Dejan Kulusevski .

V nedeljo sta se v prvem krogu nove sezone Serie A spopadla Como in Lazio, za igralca tekme pa je bil razglašen mladi Nico Paz . Nobeno presenečenje, saj je 20-letni Španec po lepem preigravanju z vrhunsko globinsko podajo ustvaril priložnost za prvi gol na tekmi, z natančno izvedenim prostim strelom pa nato postavil končni rezultat.

Kot vse kaže, pa nova okrepitev Spursov ne bo Paz, katerega vrednost pri Comu ocenjujejo na 70 milijonov. Cena pa ni edina težava, prste ima vmes namreč tudi Real Madrid. Prav španski velikan naj bi bil ključen pri tem, da so se pogovori med Comom in Tottenhamom zelo hitro zaključili.

Paz je pred natanko enim letom zapustil Real Madrid in v zameno za šest milijonov okrepil Como. Ob prestopu so se dogovorili tudi o odkupni klavzuli, ki je veljavna zgolj za kraljevi klub. Madridčani lahko mladeniča to poletje kupijo za devet, čez eno leto za 10, čez dve leti pa za 11 milijonov.

Ko se je Paz preselil v Italijo, je njegova vrednost na Transfermarktu znašala 15 milijonov, v zadnjem letu pa se je več kot podvojila. Danes 35-milijonski napadalni vezist je za Como na 37 tekmah sodeloval pri 17 zadetkih, pri belem baletu pa menijo, da bo v prihodnosti pomemben člen ekipe.