Svetla prihodnost skromnega Mitje Ileniča: Iz male vasice v veliko jabolko

Domžale so uradno potrdile prestop 18-letnega desnega bočnega branilca Mitje Ileniča v New York City FC. Po prestopu smo se z mladeničem iz Tribuč pogovorili o velikih spremembah, ki ga čakajo in razvoju njegove kariere.

"Počutim se izjemno. Ne vem kako bi se izrazil, ker ne bi rad 'nakladal', ampak počutim se vrhunsko," so besede, ki bi jih ob novici, da se bo v kratkem preselil v New York verjetno izgovoril vsak 18-letnik, a Mitja Ilenič ni povprečen najstnik. Na desnem boku članskega moštva Domžal je malo po osemnajstem rojstnem dnevu zbral že 32 nastopov v slovenski prvi nogometni ligi. Prvega je vknjižil že pri rosnih 16 letih starosti in od takrat so njegove predstave na nogometnih zelenicah iz dneva v dan in tedna v teden vse bolj prepričljive. Ilenič je odraščal v majhnem naselju Tribuče v Beli Krajini, kjer naj bi trenutno živelo 323 prebivalcev. V New Yorku še ni bil, se pa odhoda v mesto s približno 8,8 milijona prebivalcev zelo veseli. Njegov pristop veliki spremembi in selitvi je presenetljivo zrel za nekoga, ki je tako mlad. "Skozi čas bo tudi življenje tam postala navada," je o odhodu v mesto, ki nikoli ne spi dejal branilec. Trenutno čaka na zeleno karto, ki mu bo omogočala vstop v ZDA, kjer mu je klub že zagotovil stanovanje.

icon-expand Mitja Ilenič FOTO: Nk Domžale (Lado Vavpetič)

"Tja grem 'po minute', saj želim igrati. Vse pa bo odvisno od mene, saj bom priložnost zagotovo dobil," je optimističen Ilenič. Prizna, da lige MLS v preteklosti ni redno spremljal, vendar ji je po govoricah o zanimanju njegovega novega kluba namenil več pozornosti in ugotovil, da bi nastop v njej zanj lahko bil odlična priložnost. "Zadnje čase je liga postala razvojna stopnica za nadarjene mlade igralce. Odločitev je bila posledično toliko lažja, saj ni več liga v katero prestopijo zgolj starejši igralci," je dejal in dodal, da je na njegovo odločitev veliko vplivalo tudi dejstvo, da je njegov nov klub del skupine klubov po svetu, ki se imenuje City football group. V tej skupini klubov se nahaja tudi eden najbogatejših na svetu Manchester City.

"Sem tip človeka, ki ima rad velike preskoke. To mi predstavlja še večjo motivacijo in v meni vzbudi še večjo željo po dokazovanju," pravi in malo v šali, malo zares doda, da angleško govori odlično, saj je uspešen v vsem "kar ni matematika". 26. decembra lani je praznoval polnoletnost, ki pa je "veljavna" zgolj v Evropi, saj Američani uradno postanejo polnoletni šele po 21. rojstnem dnevu. "Doma smo se hecali, da 'me polnoletnost noče', ampak s tem se ne obremenjujem," je dejal in po prijetnem pogovoru z mladeničem je jasno, da nekdo, ki je s trdim delom prišel tako daleč tako hitro, vsega kar je zaslužil ne bo tako zlahka zapravil pod svetlimi žarometi velikega mesta.