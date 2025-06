Svetlin o prvem golu za Slovenijo: Težko bi bilo bolje

Tamar Svetlin je v reprezentančnem dresu debitiral januarja lani, ko je Matjaž Kek čez lužo odpotoval z zelo spremenjeno zasedbo in proti Združenim državah Amerike slavil z 1:0. Z enakim izidom so slovenski nogometaši dobili tudi petkovo tekmo proti Luksemburgu, je bilo pa tokrat prisotnih veliko več rednih reprezentantov.

Vpoklic si je z odličnimi predstavami v dresu Celja prislužil tudi Svetlin, ki je tekmo v Luksemburgu začel od prve minute. "To ni bila vsakdanja tekma, bila je drugačna, kot klubska. Ekipa me je toplo sprejela, veliko igralcev poznam že od prej, tako da se ni bilo težko vklopiti. Tudi na igrišču sem se počutil zelo dobro in po doseženem golu postal še veliko bolj samozavesten," je povedal Svetlin.

Kako pa je mladi vezist doživel svoj prvi zadetek v reprezentančnem dresu? "Žoge nisem pričakoval, saj se mi je zdelo, da je bil branilec zelo blizu Pekija (Petar Stojanović op. a.) in da bo težko spravil žogo do mene. To mu je na koncu super uspelo, sam sem hitro odreagiral in težko bi izpadlo bolje," je dodal Svetlin, ki je žogo s petko ob pomoči vratnice poslal v mrežo.