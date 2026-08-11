Svetlin v dresu slovitega francoskega velikana

Svetlin je svojo člansko kariero gradil pri Domžalah, Bravu in Celju, nato pa se je lani preselil na Poljsko. Zdaj ga čaka nov korak v karieri pri slovitem Saint-Etiennu. Francoski klub naj bi za prestop plačal 2,5 milijona evrov.

Francoski nogometni velikan AS Saint-Etienne, ki v letošnji sezoni nastopa v drugi francoski ligi, je tudi uradno potrdil prihod slovenskega reprezentanta Tamarja Svetlina . 25-letni vezist se v Francijo seli iz poljske Korone Kielce, za katero je nastopal v minuli sezoni.

"Resnično sem navdušen, da sem del te nove družine, ki me je že tako toplo sprejela. Že samo to, da sem tukaj in si ogledam vadbeni center, je zelo razburljivo. Vem, kaj ta klub predstavlja. Komaj čakam, da pridem na igrišče, treniram, spoznam ekipo in zaigram v tem legendarnem dresu. Moj cilj, tako kot cilj ekipe, je vrnitev v prvo ligo," je ob uradni potrditvi prestopa dejal Svetlin.

Športni direktor Loic Perrin pa je ob prihodu slovenskega vezista dejal: "Tamar je slovenski reprezentant, ki se zna udobno znajti z žogo in ustreza profilu, ki smo ga iskali za okrepitev naše vezne vrste. Je igralec z osebnostjo, ki se bo zlahka vključil. Njegove tehnične sposobnosti v vezni vrsti bodo neprecenljive za celotno ekipo."