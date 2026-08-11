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Nogomet

Svetlin v dresu slovitega francoskega velikana

Saint Etienne, 11. 08. 2026 10.37 pred 5 urami 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Tamar Svetlin

Francoski nogometni velikan AS Saint-Etienne je na družbenih omrežjih potrdil prestop, o katerem se je govorilo že nekaj dni. Slovenski reprezentant Tamar Svetlin se seli k desetkratnim francoskim prvakom. 25-letnik zapušča poljsko Korono Kielce, ki bo za njegov prestop prejela približno 2,5 milijona evrov odškodnine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francoski nogometni velikan AS Saint-Etienne, ki v letošnji sezoni nastopa v drugi francoski ligi, je tudi uradno potrdil prihod slovenskega reprezentanta Tamarja Svetlina. 25-letni vezist se v Francijo seli iz poljske Korone Kielce, za katero je nastopal v minuli sezoni.

Svetlin je svojo člansko kariero gradil pri Domžalah, Bravu in Celju, nato pa se je lani preselil na Poljsko. Zdaj ga čaka nov korak v karieri pri slovitem Saint-Etiennu. Francoski klub naj bi za prestop plačal 2,5 milijona evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Resnično sem navdušen, da sem del te nove družine, ki me je že tako toplo sprejela. Že samo to, da sem tukaj in si ogledam vadbeni center, je zelo razburljivo. Vem, kaj ta klub predstavlja. Komaj čakam, da pridem na igrišče, treniram, spoznam ekipo in zaigram v tem legendarnem dresu. Moj cilj, tako kot cilj ekipe, je vrnitev v prvo ligo," je ob uradni potrditvi prestopa dejal Svetlin.

Športni direktor Loic Perrin pa je ob prihodu slovenskega vezista dejal: "Tamar je slovenski reprezentant, ki se zna udobno znajti z žogo in ustreza profilu, ki smo ga iskali za okrepitev naše vezne vrste. Je igralec z osebnostjo, ki se bo zlahka vključil. Njegove tehnične sposobnosti v vezni vrsti bodo neprecenljive za celotno ekipo."

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