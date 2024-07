Svetovni mediji enotni: 'Boljša ekipa je na evropskem vrhu'

Po zmagi Španije nad Anglijo v finalu evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji so v španskih medijih seveda izpostavili velik uspeh in četrto lovoriko, angleški pa so obžalovali zamujeno priložnost za prvi pokal po skoraj šestih desetletjih. Angleško trpljenje in čakanje se nadaljuje.

Španija si je v nedeljo zvečer v Berlinu zagotovila četrti naslov evropskega prvaka, tretjega v tem tisočletju po 2008 in 2012. V domovini novih evropskih prvakov je bilo navdušenje seveda veliko, tamkajšnji mediji pa so izpostavljali junake finala in celotno špansko predstavo na tekmovanju. Španski športni časnik As je tako zapisal, da se je po 12 letih suše njihova La Roja spet dotaknila neba. Z naslovom "Spet smo kralji Evrope" so poudarili, da je Španija zdaj štirikratni evropski prvak, kar ni uspelo še nikomur. Pa tudi to, da je uspeh pravična nagrada za predstave na vseh tekmah Eura 2024 v Nemčiji.

Osrednji katalonski športni časnik Mundo Deportivo prav tako pozdravlja četrti naslov Španije, hvali strelca Nica Williamsa, podajalca Lamina Yamala in seveda glavnega junaka Mikela Oyarzabala. Pa tudi, kako so izbranci selektorja Luisa de la Fuenteja trpeli v drugem polčasu brez poškodovanega Rodrija. Ugotavlja, da se je njihova reprezentanca zapisala v zgodovino, La Roja pa je zasluženo prvak Evrope in je začela novo nogometno obdobje. Analiziral je tudi potek EP z ugotovitvijo, da je De la Fuente poskrbel za prepoznavno igro, medtem ko so se finalni tekmeci naprej prebijali z zvrhano mero sreče. Madridska Marca pa ugotavlja, da so Španci kralji Evrope. Hvalijo De la Fuenteja, ki je vstopil v novo zgodovinsko obdobje, pridružil se je selektorjem Joseju Villalongi, Luisu Aragonesu in Vicenteju Del Bosqueju, ki so pred njim stopili na vrh Evrope. Spomnili so, da je bil selektor pred letom dni skorajda že odpisan, a je verjel v svoje fante in vztrajal. Poudarili pa so še, da je evropski naslov zgolj krona prevlade španskega nogometa v zadnjih letih, prišteli so še evropska naslova v mlajših selekcijah v letih 2015 in 2019 ter osvojeno ligo narodov in srebro na OI v Tokiu.

Drugačno je bilo razpoloženje v Angliji. Angleži so bili spet zelo blizu, po drugem zaporednem izgubljenem finalu ugotavljajo tamkajšnji mediji, a vendarle spet korak prekratki. Časnik Daily Mail je izpostavil prav to – Spet smo tako blizu je bil naslov po bolečem porazu. Izenačujoči gol Cola Palmerja je vlil upanje, zdaj pa bo treba čakati šest desetletij, dodaja časnik. Telegraph je bolečino ob porazu naslovil z Agonija se nadaljuje. Obžaluje zapravljeno priložnost, pa tudi to, da po 58 letih ne bo nič z novo lovoriko. Ob izjavi selektorja Garetha Southgata, da so si tako želeli zmage, da je kar bolelo, pa ugotavlja, da je bolečina vse, kar je ostalo Angliji – nagrado je dobila Španija. Tabloid Sun pa se je v naslovu ironično poigral z besedno igro in zapisal Spainful (kombinacija besed Spain za Španijo in painful za boleče), nato pa izpostavil, da so Southgatovi junaki padli na zadnji oviri.

