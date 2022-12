Svetovni podprvaki vendarle dobili sprejem v francoski prestolnici

Danes je FFF sicer sprva napovedala, da sprejema ne bo. Po besedah predsednika FFF Noela Le Graeta so si želeli igralci in vodstvo po pristanku v domovini zgolj oditi domov. A popoldne je zveza sporočila, da sprejem vendarle bo.

Po pristanku letala okrog 20. ure je avtobus z nogometaši krenil proti trgu Concorde, kjer so se že nekaj ur zbirali navijači. Že prej so sicer odpovedali klasični mimohod po Elizejskih poljanah, kjer francoski športniki ob uspehih radi pozdravljajo svoje privržence.

Malo pred 22. uro so navijači, zbralo se jih je več tisoč, lahko pozdravili srebrne nogometaše. Ti so po prihodu v središče mesta odšli na balkon hotela Crillon, od koder so nato pomahali svojim privržencem, prva sta bila tam selektor Didier Deschamps in kapetan Hugo Lloris, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prva ocena časnika L'Equipe je bila, da se je na trgu zbralo 10.000 navijačev, ki so najmočnejši aplavz namenili najboljšima strelcema ekipe, Kylianu Mbappeju in Olivierju Giroudu.

Francozi so v nedeljo v svojem četrtem finalu SP izgubili drugič. Pred štirimi leti so v Rusiji osvojili naslov.