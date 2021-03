Svetovni prvaki brez težav v Kazahstanu

Aktualni svetovni prvaki Francozi so na drugi tekmi kvalifikacij za SP v Katarju prišli do prve zmage. Na gostovanju v Kazahstanu so slavili z 2:0, v polno sta merila Ousmane Dembele in Sergij Malji, ki si je zabil avtogol.

icon-expand Ousmane Dembele s soigralci proslavlja prvi zadetek na tekmi v Kazahstanu. FOTO: AP Prvi zadetek med Kazahstanci in Francozi smo videli v 20. minuti. Po dolgi akciji gostov si je Anthony Martialodlično zaustavil žogo z obratom in nato hitro zaposlilOusmano Dembeleja, ki je z natančnim strelom v dolgi kot matiral nemočnega Aleksandra Mokina. Drugi in, kot se je kasneje izkazalo, tudi zadnji zadetek na tekmi pa smo videli tik pred koncem prvega dela, ko si je avtogol z glavo po podaji iz kota zabil domači branilec Sergij Malji. V drugem delu je imel sijajno priložnost za 0:3Kylian Mbappe, ki pa mu z najstrožje kazni ni uspelo premagati Mokina. Na tem obračunu je poseben rekord postavil Antoine Griezmann, ki je nastopil na 45. zaporedni tekmi galskih petelinov v vseh tekmovanjih in je s tem izboljšal prejšnji dosežekPatricka Vieiraja, ki je med letoma 1999 in 2002 zaigral 44-krat zapored.