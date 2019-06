Svetovni prvaki na kolenih: Turki pred očmi Skomine porazili Francoze

Za prvo zmago Turkov nad Francijo po štirih porazih sta zadela Kaan Ayhan (30.) in Cengiz Ünder (40.). Turčija je v skupini H po treh tekmah edina še brez izgubljene točke, s po šestimi sledita Francija in Islandija.

Hrvati so že zgodaj popoldne z zmago nad Walesom popravili vtis po zadnjem porazu z Madžari. V skupini E so zdaj prav z Madžari na vrhu lestvice s po šestimi točkami. Tokrat je zmago Hrvatom v veliki meri priboril Ivan Perišić. Najprej je po njegovi podaji žogo v lastno mrežo v 17. minuti poslal James Alexander Lawrence, nato pa je na začetku drugega polčasa Perišić matiral gostujočega vratarja po zmedi v obrambi Walesa in povišal vodstvo Hrvaške na 2:0. Končnih 2:1 je na stadionu Gradski vrt v Osijeku postavil David Brooks, 21-letni vezist Bournemoutha.