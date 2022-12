Svetovni prvaki pristali v Buenos Airesu

Nato bodo okoli poldneva nogometaši po središču mesta naredili velik krog na vrhu avtobusa Imperial okoli obeliska, ki ga bo pospremila ogromna množica, pričakujejo na milijone navijačev, torek pa je vlada razglasila za državni praznik. "Tu bomo vso noč in tudi jutri. K sreči je jutri praznik, ne bo nam treba delati, tako da se bomo odpravili do obeliska," je pred letališčem za AFP dejal 25-letni študent Ayrton Kerdocas.

Že pred vadbenim centrom reprezentance se je zbralo na tisoče navijačev, ki so jih prišli čakat v upanju, da bodo uzrli svoje nogometne idole in tako težko pričakovani zlati pokal, piše francoska tiskovna agencija AFP .

Lionel Messi, kapetan in prvo ime argentinskega uspeha v Katarju, je bil prvi, ki se je pojavil na vrhu stopnic za izkrcanje, z rokami pa je visoko dvignil zlati pokal in se podal na rdečo preprogo, razgrnjeno po stezi poslovnega letališča Ezeiza. Airbus A330 Aerolinas Argentinas je nosil napis "Ena ekipa, ena država, ene sanje", na njegovem zadnjem krilu pa sta narisana obraza Messija in Angela Di Marie, drugega junaka nedeljskega finala, ki je dosegel drugi zadetek proti Franciji.

Že na letališču so imeli nogometaši zasebni VIP-sprejem. "Prišla sem zaradi svoje strasti do Argentine. Ljubim Messija, ljubim celotno ekipo," je dejala 55-letna vzgojiteljica v vrtcu Alejandra Diaz. 41-letni Welder Javier Merina je zase dejal, da je fanatičen navijač Messija in je prišel na letališče zato, da bi se mu njegov idol podpisal na fotografijo. "Če mi ne bo uspelo, bom šel še v Rosario, od koder je doma, v njegovo rojstno mesto Funes, če bo treba," je za AFP dodal Merina.