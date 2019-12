Firmino šele v sodnikovem podaljšku poslal Liverpool v finale SP

Liverpool je imel na polfinalni tekmi svetovnega klubskega prvenstva veliko težav s prvakom Srednje Amerike in Karibov Monterreyem. Mehičani so v prvem polčasu izničili vodilni zadetek Nabyja Keitaja in imeli tudi priložnosti za popoln preobrat, za napredovanje "redsev" v finale, kjer jih čaka brazilski Flamengo, pa je šele v 91. minuti zadel ravno Brazilec Roberto Firmino.

Milner (v sredini) med eno od akcij pred vratarjem Marcelom Baroverom. FOTO: AP Izbranci nemškega stratega na angleški klopi Jürgena Kloppaso v izdihljajih dokaj izenačenega dvoboju vendarle strli odpor Mehičanov. Junak dvoboja je bil brazilski napadalec Roberto Firmino, ki je v igro vstopil v 85. minuti, v prvi minuti sodnikovega podaljška pa je po kombinirani akciji zabil zmagoviti gol. V prvem polčasu je za angleško zasedbo po globinski podaji Egipčana Mohameda Salahav 12. minuti zadel Gvinejec Naby Keita, dve minuti kasneje pa je za mehiško zasedbo izenačil Argentinec Rogelio Funes Mori, brat Ramira Funesa Morija, ki je nekoč branil barve Liverpoolovega mestnega tekmeca Evertona. TEKMA Sobotna finalna tekma med letošnjim zmagovalcem evropske lige prvakov iz Liverpoola in zmagovalci pokala Libertadores iz najbolj razvpitega brazilskega mesta Rio de Janeiro bo v soboto, tekma za tretje mesto med Al-Hilalom iz Savdske Arabije in Monterreyem pa se bo tega dne začela nekaj ur prej. V tekmi za končno peto mesto je tunizijska ekipa Esperance Tunis v torek premagala katarski Al-Sadd s 6:2. Na poti do polfinala je Monterrey v četrtfinalu ukanil Al-Sadd s 3:2, Al-Hilal pa je v osmini finala po izvajanju 11-metrovk najprej izločil Hienghene Sport iz Nove Kaledonije s 3:1, v četrtfinalu pa še Esperance de Tunis z 1:0. Evropski in južnoameriški prvak Liverpool in Flamengo sta se klubskemu SP pridružila šele v polfinalu. Svetovno klubsko prvenstvo, polfinale: Monterrey ‒ Liverpool 1:2 (1:1) POSTAVI PARI Že odigrano:

Flamengo ‒ Al-Hilal 3:1 (0:1)

De Arrascaeta 49., Henrique 78., Albulajhi 82./avt.; Al-Dausari

RK: Carrillo 84./Al-Hilal