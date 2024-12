Svetovno prvenstvo leta 2034 bo gostila Savdska Arabija

Glede na to, da Savdska Arabija in gostiteljice svetovnega prvenstva 2030 niso imele protikandidatov, je Fifa kongres izpeljala kar virtualno. Prvenstvo 2030 bo poleg Maroka, Portugalske in Španije potekalo še v Urugvaju, Argentini in Paragvaju. Vsaka od južnoameriških držav bo gostila po eno tekmo.

Tekme v Španiji bodo v San Sebastianu, Barceloni, Las Palmasu, Sevilli, Malagi, Madridu, Zaragozi, La Coruni in Bilbau. Maroko je prijavil Casablanco, Agadir, Marakeš, Rabat, Tanger in Fez, Portugalska pa Lizbono in Porto.

Savdska Arabija bo po Katarju 2022 druga država iz Perzijskega zaliva, ki bo gostila svetovno prvenstvo. Tekme bodo potekale v petih mestih oziroma na 15 stadionih.