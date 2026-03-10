'Svetovno prvenstvo je prevelik dogodek, da bi ga prestavili'

Iranski navijači še ne vedo, ali bodo lahko na turnirju navijali za svoje rojake. FOTO: Profimedia

Operativni direktor pri Mednarodni nogometni zvezi Heimo Schirgi je mundial označil za prevelik dogodek, da bi ga tik pred zdajci ustavili ali prestavili. Dodal je, da bo turnir potekal po načrtih kljub nadaljnjemu konfliktu na Bližnjem vzhodu. Schirgi je v ponedeljek pred novinarje stopil v Dallasu, kjer je bil posebej izzvan ob omembi Irana, katerega nastop na prvenstvu je zaradi vojne, ki jo proti državi vodita Izrael in Združene države Amerike, negotov.

"V nekem trenutku bomo prišli do rešitve in svetovno prvenstvo bo seveda potekalo naprej," je dejal Schirgi. "Svetovno prvenstvo je preveliko in upamo, da bodo lahko sodelovale vse reprezentance, ki so se uvrstile." Dodal je, da Fifa razmere na Bližnjem vzhodu pozorno spremlja ter pri tem sodeluje z mednarodnimi partnerji, s katerimi vsakodnevno ocenjuje razvoj dogodkov.

Nastop Irana pod vse večjim vprašajem