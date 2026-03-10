Naslovnica
Nogomet

'Svetovno prvenstvo je prevelik dogodek, da bi ga prestavili'

New York , 10. 03. 2026 10.27 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
J.B.
Žreb skupin za svetovno prvenstvo 2026

V luči krvavega konflikta na Bližnjem vzhodu, kjer je v vojno z Iranom vpletenih več držav, tudi Združene države Amerike, se stopnjujejo pomisleki o smiselnosti letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bodo poleg Mehike in Kanade gostile prav ZDA. Vodilni možje Fife pa mirijo, da prestavitev dogodka ne pride v poštev.

Iranski navijači še ne vedo, ali bodo lahko na turnirju navijali za svoje rojake.
Iranski navijači še ne vedo, ali bodo lahko na turnirju navijali za svoje rojake.
FOTO: Profimedia

Operativni direktor pri Mednarodni nogometni zvezi Heimo Schirgi je mundial označil za prevelik dogodek, da bi ga tik pred zdajci ustavili ali prestavili. Dodal je, da bo turnir potekal po načrtih kljub nadaljnjemu konfliktu na Bližnjem vzhodu.

Schirgi je v ponedeljek pred novinarje stopil v Dallasu, kjer je bil posebej izzvan ob omembi Irana, katerega nastop na prvenstvu je zaradi vojne, ki jo proti državi vodita Izrael in Združene države Amerike, negotov.

Preberi še Ker niso pele himne, so si morale poiskati vizum

"V nekem trenutku bomo prišli do rešitve in svetovno prvenstvo bo seveda potekalo naprej," je dejal Schirgi. "Svetovno prvenstvo je preveliko in upamo, da bodo lahko sodelovale vse reprezentance, ki so se uvrstile."

Dodal je, da Fifa razmere na Bližnjem vzhodu pozorno spremlja ter pri tem sodeluje z mednarodnimi partnerji, s katerimi vsakodnevno ocenjuje razvoj dogodkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nastop Irana pod vse večjim vprašajem

Iran se je na turnir uvrstil prek kvalifikacij azijske nogometne zveze (AFC). V skupini G bo igral proti reprezentancam Belgije, Nove Zelandije in Egipta. Dve tekmi sta predvideni v Los Angelesu, ena pa v Seattlu. Schirgi je potrdil, da je Fifa v stikih z iransko nogometno zvezo, vendar podrobnosti teh pogovorov ni razkril.

Svetovno prvenstvo 2026 bo največje v zgodovini, saj bo na njem nastopilo 48 reprezentanc, tekme pa bodo gostile tri države: Združene države Amerike, Mehika in Kanada. V ZDA bodo tekme potekale v 11 mestih, v Mehiki v treh, v Kanadi pa v dveh.

nogomet svetovno prvenstvo izrael zda

Ker niso pele himne, so si morale poiskati vizum

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
10. 03. 2026 11.52
Tista m9ka bo prinesla kaj kruha, ko so pusali da Nemci Francozi se ne bodo udeležili?
Odgovori
0 0
royayers
10. 03. 2026 11.06
ZDA, kot vojni zlocinci, prvenstva ne bi smeli gostiti. Mehika je Mehika, varna drzava je samo Kanada. To za zacetek. Na prvenstvu seveda ZDA, tako kot Rusija, ne bi smela sodelovati. Enaki vatli, itd. Seveda se nic od tega ne bo zgodilo, ker je Infantino zlizan z vojnim zlocincem Trumpom. Tisto pateticno nagrado za mir, si pa lahko vtakne saj veste kam.
Odgovori
+0
2 2
Viva Espana
10. 03. 2026 11.01
človeštvo > nogomet
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
