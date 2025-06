'Svetovno prvenstvo s Portugalsko mi je pomembnejše od klubskega SP'

"Imel sem kar nekaj ponudb, da bi zaigral za katero izmed moštev na klubskem SP, a sem se odločil, da se bom dobro spočil in pripravil na naslednjo sezono, ker bo ta zelo dolga, saj ji bo sledilo tudi svetovno prvenstvo," je dejal Cristiano Ronaldo .

"Želel sem ostati, ker verjamem v projekt in to ne zgolj za naslednji dve leti, ampak vse do leta 2034, ko bo Savdska Arabija gostila svetovno prvenstvo, za katero verjamem, da bo eno najlepših doslej," je svoje občutke ob podaljšanju pogodbe z Al Nasrom opisal Ronaldo.

Omenjeni klub je v lanski sezoni zasedel "šele" tretje mesto v savdskem prvenstvu in ob tem izpadel iz kraljevega pokala ter azijske lige prvakov, zaradi česar se je njegovo vodstvo razšlo z italijanskim trenerjem Stefanom Piolijem.