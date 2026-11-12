Švica kot klub, Oblak z najlepšo možno popotnico

Slovenija je po štirih od šestih tekem v Ligi narodov v odličnem položaju, na drugem mestu in odvisna zgolj in samo od sebe. Morebitna zmaga proti Švici bi varovancem Boštjana Cesarja že zagotovila vsaj drugo mesto in kvalifikacije za ligo A, vendar bi tudi točka predstavljala velik uspeh.

Po zadnji zmagi na Škotskem, za katero sta vdrugem polčasu poskrbela Danijel Šturm in Aljoša Matko, je optimizma v slovenskem taboru upravičeno veliko. "Že dolgo časa reprezentanca ni odigrala takšne tekme kot v Glasgowu. To mora biti smernica za naprej. Pokazali smo, da se da. Vedno seveda ne bo mogoče na takšen način, veliko je odvisno tudi od nasprotnika. V Glasgowu smo odigrali eno najboljših tekem, odkar sem v reprezentanci," je na druženju z mediji poudaril kapetan Jan Oblak.