Švica kot klub, Oblak z najlepšo možno popotnico

Slovenija je po štirih od šestih tekem v Ligi narodov v odličnem položaju, na drugem mestu in odvisna zgolj in samo od sebe. Morebitna zmaga proti Švici bi varovancem Boštjana Cesarja že zagotovila vsaj drugo mesto in kvalifikacije za ligo A, vendar bi tudi točka predstavljala velik uspeh.
Po zadnji zmagi na Škotskem, za katero sta vdrugem polčasu poskrbela Danijel Šturm in Aljoša Matko, je optimizma v slovenskem taboru upravičeno veliko. "Že dolgo časa reprezentanca ni odigrala takšne tekme kot v Glasgowu. To mora biti smernica za naprej. Pokazali smo, da se da. Vedno seveda ne bo mogoče na takšen način, veliko je odvisno tudi od nasprotnika. V Glasgowu smo odigrali eno najboljših tekem, odkar sem v reprezentanci," je na druženju z mediji poudaril kapetan Jan Oblak.
Švica igra kot klub
Zdaj v razprodan Ljudski vrt prihajajo Švicarji, stalni udeleženci velikih tekmovanj. "Švica je sigurno najboljša ekipa v skupini. To dokazuje že kar nekaj let, čaka nas težka tekma. Neporavnanih računov ni, seveda pa je želja, da bi Švico enkrat premagali."
Reprezentanci sta doslej odigrali osem tekem, šestkrat so slavili Švicarji, le enkrat Slovenci. Tudi tokrat bo vloga favorita na strani gostov. "Se pa zavedamo, da so zelo kvalitetni. Vedno pravim, da Švica igra bolj klubski kot reprezentančni nogomet. So zelo nepredvidljivi, zelo uigrani, kot da so skupaj vsak dan. Verjamem, da lahko pridemo do pozitivnega rezultata," je optimističen Oblak.
Škofjeločan je na reprezentančni zbor prvič prišel kot oče. V začetku meseca je njegova zaročenka Olga Danilović potrdila rojstvo prvorojenca Maksima. "Nerad govorim o zasebnem življenju, ampak to je zagotovo najlepša stvar, ki se ti lahko zgodi v življenju. Kar pa se tiče mojega profesionalnega življenja, to ne bo vplivalo v nobeni smeri. Zelo vesel in ponosen sem, da sem postal očka."
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