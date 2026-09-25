Švica po Xhaki ostala še brez Embola

Švicarska nogometna zveza je sporočila, da Breel Embolo, igralec Atlante United, ni bil vpoklican v izbrano vrsto, a ni navedla razloga za to. Švicarski mediji pa poročajo, da je to posledica njegove kazni iz novembra 2025, ko je trdil, da je opravil teste za covid z uporabo ponarejenih potrdil. V državi, kjer sodne odločbe niso javno objavljene, je to sankcijo šele pred kratkim razkril novičarski portal Schweiz Heute. V intervjuju za časopis St. Galler Tagblatt je Embolo, nekdanji igralec Monaca in Rennesa, dejal, da razume, da njegovo vedenje ni bilo pravilno in sprejema odgovornost.

Breel Embolo FOTO: AP

Kapetan švicarske reprezentance Granit Xhaka pa je bil že v začetku tega tedna suspendiran zaradi uporabe ponarejenih potrdil. Pojasnil je, da so ga med pandemijo "mučili tesnoba in dvomi" ter da ni zaupal cepivu. Švicarska zveza je dodala, da bodo njegov primer spet preučili po naslednjem reprezentančnem premoru.