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Nogomet

Švica po Xhaki ostala še brez Embola

Ženeva, 25. 09. 2026 20.21 pred 24 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Breel Embolo

Švicarska nogometna reprezentanca je za prve tekme lige narodov, v kateri se bo 6. oktobra merila s Slovenijo v ligi B, po vezistu Granitu Xhaki ostala še brez Breela Emboloja. Oba so izključili zaradi ponarejenih potrdil o cepljenju proti covidu v času pandemije.

Švicarska nogometna zveza je sporočila, da Breel Embolo, igralec Atlante United, ni bil vpoklican v izbrano vrsto, a ni navedla razloga za to. Švicarski mediji pa poročajo, da je to posledica njegove kazni iz novembra 2025, ko je trdil, da je opravil teste za covid z uporabo ponarejenih potrdil. V državi, kjer sodne odločbe niso javno objavljene, je to sankcijo šele pred kratkim razkril novičarski portal Schweiz Heute. V intervjuju za časopis St. Galler Tagblatt je Embolo, nekdanji igralec Monaca in Rennesa, dejal, da razume, da njegovo vedenje ni bilo pravilno in sprejema odgovornost.

Breel Embolo
Breel Embolo
FOTO: AP

Kapetan švicarske reprezentance Granit Xhaka pa je bil že v začetku tega tedna suspendiran zaradi uporabe ponarejenih potrdil. Pojasnil je, da so ga med pandemijo "mučili tesnoba in dvomi" ter da ni zaupal cepivu. Švicarska zveza je dodala, da bodo njegov primer spet preučili po naslednjem reprezentančnem premoru.

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Švica bo svojo prvo tekmo lige narodov odigrala v soboto zvečer v Skopju proti Severni Makedoniji, za katero je bil 29-letni Embolo že suspendiran. Izpustil pa bo tudi tekmo proti Škotski 29. septembra v Glasgowu ter tekmi proti Sloveniji in Severni Makedoniji 3. in 6. oktobra v Luzernu.

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KOMENTARJI1

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štajerc65
25. 09. 2026 20.51
Ja to pa res. Prava Švicarja sta ta dva.
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