Švica preko Alžircev prepričljivo v osmino finala

Švica ostaja na pravi poti in še lahko sanja o uvrstitvi v četrtfinale, kar ji ni uspelo vse od domačega turnirja leta 1954.

Pod vodstvom organizatorja igre Johana Manzambija so Švicarji ohranili niz neporaženosti na tem turnirju. Zadetka sta dosegla Breel Embolo (10.) in Dan Ndoye (46.). Švica se je v primerjavi z Alžirijo izkazala za bolj prodorno in nevarno moštvo, ki je povedlo že ob prvem resnem napadu. Komaj 20-letni Johan Manzambi je prodrl po levi strani in podal pred vrata, kjer se je Embolo odzval hitreje od obeh alžirskih osrednjih branilcev ter žogo pospravil v mrežo.