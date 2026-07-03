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Nogomet

Švica preko Alžircev prepričljivo v osmino finala

Vancouver, 03. 07. 2026 07.54 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Breel Embolo

Švica se je gladko uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v Mehiki, ZDA in Kanadi. Švicarji so v šestnajstini finala v Vancouvru z 2:0 (1:0) premagali Alžirijo in se bodo v osmini finala pomerili s Kolumbijo ali Gano.

Švica ostaja na pravi poti in še lahko sanja o uvrstitvi v četrtfinale, kar ji ni uspelo vse od domačega turnirja leta 1954.

Pod vodstvom organizatorja igre Johana Manzambija so Švicarji ohranili niz neporaženosti na tem turnirju. Zadetka sta dosegla Breel Embolo (10.) in Dan Ndoye (46.). Švica se je v primerjavi z Alžirijo izkazala za bolj prodorno in nevarno moštvo, ki je povedlo že ob prvem resnem napadu. Komaj 20-letni Johan Manzambi je prodrl po levi strani in podal pred vrata, kjer se je Embolo odzval hitreje od obeh alžirskih osrednjih branilcev ter žogo pospravil v mrežo.

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Švicarji so tesno prednost brez večjih težav zadržali do polčasa, nato pa so že v uvodni minuti drugega dela podvojili vodstvo. Znali so kaznovati veliko napako alžirske obrambe tik pred lastnimi vrati. Žoga je prišla do Ndoya, ki se je odločil za strel z razdalje približno 15 metrov. Ne alžirski branilci, ki so poskušali blokirati strel, ne vratar Luca Zidane, ki je žogo opazil prepozno, je niso mogli zaustaviti.

Alžirija bi se lahko hitro vrnila v igro, a je Denis Zakaria v 50. minuti blokiral poskus Riyada Mahreza. Zmaga Švice bi bila lahko še prepričljivejša, vendar je Fabian Rieder v 80. minuti po odlični podaji Embola z vsega dveh metrov razdalje zgrešil prazna vrata. Švico naslednja tekma čaka v torek, ko se bo v osmini finala prav tako v Vancouvru pomerila z zmagovalko sobotnega dvoboja med Kolumbijo in Gano v Kansas Cityju.

Svetovno prvnstvo, šestnajstina finala, izid tekme:

Švica - Alžirija 2:0 (1:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp 2026 šestnajstina finala švica alžirija

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LockheedMartin
03. 07. 2026 09.07
Manzambi, Embolo, Ndoye... sami čistokrvni Švicarji 😂
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