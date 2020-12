Švicarji pozivajo: cepljenje pogoj za vrnitev na stadione

V tem delojemalskem združenju igralcev v Švicarski konfederaciji se zavzemajo, da bi lahko prvoligaški in drugoligaški klubi tistim ljubiteljem nogometa, ki so se že cepili, postopoma omogočili vrnitev na tribune stadionov, potem ko so malo pred božičem v Švici začeli množično cepljenje prebivalstva, poroča nemška tiskovna agencijadpa.