Švicarji premagali tudi Švede, Makedonci do točke v Belgiji

Švicarji so že po treh tekmah zelo blizu neposredni uvrstitvi na svetovno prvenstvo. V skupini B so v Solni z 2:0 premagali Švedsko, potem ko je v 65. minuti zadel Granit Xhaka iz enajstmetrovke, v sodnikovem dodatku pa je zmago potrdil Johan Manzambi .

Slovenija v Prištini (v napadu) ponudila premalo za vse tri točke

Preberi še Slovenija v Prištini (v napadu) ponudila premalo za vse tri točke

S tem so Švicarji po treh tekmah z devetimi točkami na vrhu, Kosovo ima po remiju s Slovenijo (0:0) štiri točke, Slovenija dve, Švedska pa eno. V ponedeljek bo Slovenija gostila Švico, Švedska pa Kosovo.

Nemci so bili v skupini A zanesljivi proti Luksemburgu, ki je od 20. minute igral z nogometašem manj v polju po rdečem kartonu Dirka Carlsona.

Že pred tem je za "elf" David Raum zadel iz prostega strela v 12. minuti, devet minut kasneje pa je z bele pike zadel Joshua Kimmich. V drugem delu sta hitro zadela Serge Gnabry in drugič Kimmich.

Na drugi tekmi je Severna Irska v izenačenem dvoboju z 2:0 premagala Slovaško. Pri Slovakih je v 16. minuti avtogol dosegel Patrik Hrošovsky, Severni Irci pa so tri točke potrdili po golu Traija Huma v 81. minuti.

Na lestvici imajo Nemci, Severni Irci in Slovaki po šest točk, brez je Luksemburg.

V skupini D so imeli Francozi v prvem polčasu veliko težav z globoko postavljenim azerbajdžanskim zidom. Že v prvem polčasu so proti vratom galski petelini sprožili 15 strelov, zadeli pa šele ob koncu prvega dela po izjemni samostojni akciji, ki jo je tudi z nekaj malega sreče z natančnim strelom zaključil Kylian Mbappe. V drugem delu sta piko na i postavila Adrien Rabiot in Florian Thauvin.

Na drugi tekmi v skupini D je Ukrajina na Islandiji slavila s 5:3. Islandci so po zaostanku z 1:3 sicer izenačili, a je v 85. minuti za vodstvo gostov s 4:3 poskrbel Ivan Kaljužni. Peti zadetek je bil delo Olega Ohretka v 89. minuti. Za Islandijo pred tem nista bila dovolj niti dva zadetka Alberta Gudmundssona.

Francozi so na vrhu skupine z devetimi točkami, Ukrajinci imajo štiri, Islandci tri, Azerbajdžanci pa eno.

Medtem ko so Francozi le razrešili azerbajdžansko obrambno uganko, Belgijci niso bili tako uspešni v skupini J. Na domači tekmi proti Severni Makedoniji so kljub 25 strelom proti vratom ostali brez gola in osvojili le točko.

Kazahstan na domači zelenici ni imel težav proti Lihtenštajnu, zmagal je s 4:0. Dva gola je ob tem dosegel Galimžan Kenžebek.

Makedonci tako s šestimi odigranimi tekmami ostajajo na vrhu z 12 točkami, Belgijci imajo s tekmo manj 11 točk, Wales pa 10 prav tako s tekmo manj.