Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Švicarji premagali tudi Švede, Makedonci do točke v Belgiji

Ljubljana, 10. 10. 2025 22.59 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Nogometaši Švice so v slovenski skupini B kvalifikacij za svetovno prvenstvo napravili velik korak k prvemu mestu in neposredni uvrstitvi na mundial. Na Švedskem so slavili z 2:0, medtem ko sta reprezentanci Kosova in Slovenije remizirali v Prištini. Drugod sta se visokih zmag veselili Nemčija in Francija, Belgija pa je le remizirala.

Švicarji so že po treh tekmah zelo blizu neposredni uvrstitvi na svetovno prvenstvo. V skupini B so v Solni z 2:0 premagali Švedsko, potem ko je v 65. minuti zadel Granit Xhaka iz enajstmetrovke, v sodnikovem dodatku pa je zmago potrdil Johan Manzambi.

Preberi še Slovenija v Prištini (v napadu) ponudila premalo za vse tri točke

S tem so Švicarji po treh tekmah z devetimi točkami na vrhu, Kosovo ima po remiju s Slovenijo (0:0) štiri točke, Slovenija dve, Švedska pa eno. V ponedeljek bo Slovenija gostila Švico, Švedska pa Kosovo.

Joshua Kimmich
Joshua Kimmich FOTO: AP

Nemci so bili v skupini A zanesljivi proti Luksemburgu, ki je od 20. minute igral z nogometašem manj v polju po rdečem kartonu Dirka Carlsona.

Že pred tem je za "elf" David Raum zadel iz prostega strela v 12. minuti, devet minut kasneje pa je z bele pike zadel Joshua Kimmich. V drugem delu sta hitro zadela Serge Gnabry in drugič Kimmich.

Na drugi tekmi je Severna Irska v izenačenem dvoboju z 2:0 premagala Slovaško. Pri Slovakih je v 16. minuti avtogol dosegel Patrik Hrošovsky, Severni Irci pa so tri točke potrdili po golu Traija Huma v 81. minuti.

Na lestvici imajo Nemci, Severni Irci in Slovaki po šest točk, brez je Luksemburg.

V skupini D so imeli Francozi v prvem polčasu veliko težav z globoko postavljenim azerbajdžanskim zidom. Že v prvem polčasu so proti vratom galski petelini sprožili 15 strelov, zadeli pa šele ob koncu prvega dela po izjemni samostojni akciji, ki jo je tudi z nekaj malega sreče z natančnim strelom zaključil Kylian Mbappe. V drugem delu sta piko na i postavila Adrien Rabiot in Florian Thauvin.

Na drugi tekmi v skupini D je Ukrajina na Islandiji slavila s 5:3. Islandci so po zaostanku z 1:3 sicer izenačili, a je v 85. minuti za vodstvo gostov s 4:3 poskrbel Ivan Kaljužni. Peti zadetek je bil delo Olega Ohretka v 89. minuti. Za Islandijo pred tem nista bila dovolj niti dva zadetka Alberta Gudmundssona.

Francozi so na vrhu skupine z devetimi točkami, Ukrajinci imajo štiri, Islandci tri, Azerbajdžanci pa eno.

Medtem ko so Francozi le razrešili azerbajdžansko obrambno uganko, Belgijci niso bili tako uspešni v skupini J. Na domači tekmi proti Severni Makedoniji so kljub 25 strelom proti vratom ostali brez gola in osvojili le točko.

Kazahstan na domači zelenici ni imel težav proti Lihtenštajnu, zmagal je s 4:0. Dva gola je ob tem dosegel Galimžan Kenžebek.

Makedonci tako s šestimi odigranimi tekmami ostajajo na vrhu z 12 točkami, Belgijci imajo s tekmo manj 11 točk, Wales pa 10 prav tako s tekmo manj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet kvalifikacije za sp švica belgija makedonija švedska
Naslednji članek

Slovenija v Prištini (v napadu) ponudila premalo za vse tri točke

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286