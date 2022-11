Švicarji se za zdaj uspešno upirajo Brazilcem

Švicarji so kljub neprepričljivi predstavi zmagali na prvi tekmi v skupini proti Kamerunu. Izkušeno moštvo brez zvezdnikov svetovnega kova je znano predvsem po svoji organiziranosti v obrambi in to so Brazilci na lastni koži začutili že na začetku tekme. Prvo pravo priložnost si je brazilska reprezentanca priigrala šele v 27. minuti srečanja, ko je Vinicius Junior po podaji Raphinhe z vsega treh metrov ustrelil naravnost v švicarskega vratarja Yanna Sommerja.