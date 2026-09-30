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Nogomet

Tudi rojaki obrnili hrbet Infantinu

Bern, 30. 09. 2026 18.30 pred 36 minutami 1 min branja 7

Avtor:
S.V. STA
Gianni Infantino

Potem ko je junija Švicarska nogometna zveza (SFV) podprla novo kandidaturo v Švici rojenega predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, je zdaj z odločitvijo izvršnega odbora podporo umaknila.

"Švicarska nogometna zveza od vodstva Fife pričakuje najvišje standarde preglednosti, odgovornosti in institucionalne odgovornosti," je pojasnil predsednik SFV Peter Knäbel.

Knäbel, nekdanji direktor pri nemškem HSV iz Hamburga in športni direktor pri Schalkeju 04, pravi, da trenutno nove Infantinove kandidature za predsednika Fife ni mogoče upravičiti.

Peter Knäbel
Peter Knäbel
FOTO: Profimedia

"Ključna vprašanja glede ozadja, odgovornosti in procesov odločanja ostajajo neodgovorjena. Ker ta niso bila prepričljivo pojasnjena, ne moremo upravičiti nadaljnje podpore kandidaturi Giannija Infantina," je dejal.

Odločitev izvršnega odbora sledi ponovni oceni dogajanja v zadnjih nekaj mesecih, so zapisali v sporočilu za javnost pri SFV.

Infantino je bil poleti pod močnim pritiskom, zlasti glede načrtov zasebnih vlagateljev v Fifina tekmovanja, vključno s svetovnimi prvenstvi. 56-letnika pa zaradi sloga vodenja ostro kritizirajo tudi drugod po svetu.

Predsedniške volitve Fife so predvidene za marec prihodnje leto. Infantino za zdaj ostaja edini kandidat.

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infantino švicarska nogometna zveza

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KOMENTARJI7

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Zaklenjena resnica
30. 09. 2026 19.00
Tudi Švicarji ga ne marajo. Izdajalcev nihče ne mara
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+0
1 1
REAList7
30. 09. 2026 18.42
Zaklenjena lažnica, te matra Real, a? Nimaš miru, kamorkoli pogledaš, vsepovsod Real 😂
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+1
1 0
Zaklenjena resnica
30. 09. 2026 18.49
Da prepoznaš vso umazanijo Reala ne potrebuješ vklopiti niti 3 celice
Odgovori
+0
1 1
Zaklenjena resnica
30. 09. 2026 18.53
Imam vzdevek, zato ne vem če ga že omenjaš, zakaj ga moraš pačiti...mi te tudi ne nazivamo ANAList7
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-1
0 1
REAList7
30. 09. 2026 19.04
Očitno bi moral vklopiti vsaj 4, da bi vedel kako se pravilno sklanja. Ampak ti jih nimaš toliko, zato tega od tebe ne moremo pričakovati.
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0 0
REAList7
30. 09. 2026 19.06
Pačiš in izkrivljaš kvečjemu ti pravi pomen besede resnica, zato ti nikakor ne pritiče. Lažnica ti je mnogo bližje.
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0 0
Zaklenjena resnica
30. 09. 2026 18.35
Tudi Laporta ima polno glavo masla a od Infantina je bolj pokvarjen le Perez....
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+0
1 1
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