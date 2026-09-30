Tudi rojaki obrnili hrbet Infantinu

Knäbel, nekdanji direktor pri nemškem HSV iz Hamburga in športni direktor pri Schalkeju 04, pravi, da trenutno nove Infantinove kandidature za predsednika Fife ni mogoče upravičiti.

"Švicarska nogometna zveza od vodstva Fife pričakuje najvišje standarde preglednosti, odgovornosti in institucionalne odgovornosti," je pojasnil predsednik SFV Peter Knäbel .

"Ključna vprašanja glede ozadja, odgovornosti in procesov odločanja ostajajo neodgovorjena. Ker ta niso bila prepričljivo pojasnjena, ne moremo upravičiti nadaljnje podpore kandidaturi Giannija Infantina," je dejal.

Odločitev izvršnega odbora sledi ponovni oceni dogajanja v zadnjih nekaj mesecih, so zapisali v sporočilu za javnost pri SFV.

Infantino je bil poleti pod močnim pritiskom, zlasti glede načrtov zasebnih vlagateljev v Fifina tekmovanja, vključno s svetovnimi prvenstvi. 56-letnika pa zaradi sloga vodenja ostro kritizirajo tudi drugod po svetu.

Predsedniške volitve Fife so predvidene za marec prihodnje leto. Infantino za zdaj ostaja edini kandidat.