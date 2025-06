Ženska reprezentanca Švice izgubila z 1:7 proti 15-letnim fantom

Švicarke so na pripravah odigrale prijateljsko tekmo proti selekciji U15 nogometnega kluba Luzern. Tekma, ki je potekala za zaprtimi vrati, se je končala z 1:7, edini zadetek za Švico je dosegla Alayah Pilgrim .

Tiskovni predstavnik Sven Micosse je povedal: "V ženskem nogometu ni nič nenavadnega, da ekipe igrajo proti mladinskim moštvom. Cilj teh tekem je vključiti določen tekmovalni element. Fokus v tem delu priprav je predvsem na fizični pripravljenosti. Ne glede na rezultat so te tekme glede intenzivnosti in teka zelo podobne reprezentančnim obračunom."

Švicarska nogometna zveza je pojasnila, da so bile takšne pripravljalne tekme organizirane že v preteklosti pred večjimi turnirji. Tudi pred domačim evropskim prvenstvom tako Švicarke, ki jih čaka še tekma s Čehinjami, testirajo formo.

Po mnenju kölnskega športnega znanstvenika Hansa-Jürgena Tritschoksa takšni porazi proti mladinskim moštvom niso nič nenavadnega. V intervjuju za Welt je pojasnil, da je povprečna ženska nogometna tekma približno tretjino počasnejša od moške.

"Moški imajo od pubertete naprej več mišične mase in zato lahko igrajo hitreje," pravi strokovnjak. Zato tudi ni presenetljivo, da profesionalne nogometašice pogosto izgubljajo proti moškim ali mladinskim ekipam.

Po Tritschoksovih besedah to ne velja samo za nogomet. "Moški so v povprečju za 15 do 20 odstotkov zmogljivejši. Ta razlika je še izrazitejša pri športih, kjer igra pomembno vlogo moč," je sklenil strokovnjak.