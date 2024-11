Švicarski reprezentant končal kariero, ker mu vera prepoveduje igranje v soboto

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švicarsko nogometno javnost je naravnost šokirala vest, da je pri komaj 22 letih profesionalno kariero končal Silvan Wallner. Razlogi niso zdravstveni, pač pa verski. In njegova vera prepoveduje delo v soboto, tako da ne sme igrati tekem in tudi ne trenirati. "Mladi švicarski branilec, nekdanji reprezentant selekcije U21, ki je trkal tudi na vrata A reprezentance Švice, je bil član avstrijskega prvoligaša Blau-Weiss Linz. Na sever Avstrije je prišel pred tremi meseci, sedaj pa je jasno, da se je njegova epizoda v Linzu končala," sporočajo avstrijski mediji in dodajajo, da je bil Wallner standardni član udarne enajsterice kluba, trikrat pa je obleke tudi dres švicarske reprezentance.