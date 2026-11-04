Sešlar: Potrebovali smo potrditev, da še vedno znamo igrati

Ob drugem zadetku proti Nafti se Svit Sešlar žoge sploh ni dotaknil, pa je vseeno pomagal izigrati lendavsko obrambo. Podajo Benjamina Verbiča je iznajdljivo preskočil, Mario Kvesić pa je dobil prostor za zaključek. Ena od potez, s katerimi je Celje pri zmagi s 4:0 pokazalo bolj povezano napadalno igro. Po dvakrat sta zadela Kvesić in Armandas Kučys, predvsem pa so grofje pred novim evropskim izzivom dobili razlog za več optimizma. "Potrebovali smo eno takšno zmago, da dobimo potrditev, da še vedno znamo igrati. Da še vedno imamo kakovost tudi za doseganje zadetkov. Vemo, da smo imeli v zadnjem obdobju s tem največ težav," je pred obračunom s Sturmom razmišljal Sešlar. Če je bila visoka prvenstvena zmaga potrditev napredka, je prelomnico po njegovem treba iskati nekoliko prej. Proti Salzburgu so Celjani zaostajali že z 0:2, se z goloma Blaža Kramerja in Kučysa vrnili ter osvojili prvo točko v ligaškem delu Lige Evropa. Način, na katerega so prišli do remija z 2:2, je imel za moštvo posebno težo.

Svit Sešlar in Blaž Kramer FOTO: David Valant

"Predvsem nam je odleglo po tekmi s Salzburgom doma, ko smo res odigrali fenomenalno tekmo in prišli do prve točke v Ligi Evropa. Od takrat naprej se mi zdi, da samo rastemo in se dvigujemo. Po tisti tekmi smo začeli sami sebi verjeti, da imamo kakovost. Zdaj iz tekme v tekmo kažemo, da še vedno znamo igrati," je poudaril. Z boljšimi rezultati se vrača tudi več sproščenosti. Sešlar spremembo občuti na igrišču, kjer mu ustreza tudi način, s katerim želi Zoran Zeljković prebuditi celjsko moštvo. Višji pritisk in pogumnejše pokrivanje sicer pomenita več tveganja, a ob uspešnem odvzemu žoge tudi ugodnejše izhodišče za napad.

Zoran Zeljković FOTO: Damjan Žibert

"Vedno, ko so rezultati, igralci tudi bolj uživamo na igrišču. V določenih trenutkih stopimo višje, tudi z nekaj tveganja, igralec na igralca. Ko potem odvzamemo žogo, imamo več igralcev v zadnji tretjini igrišča in s tem prihaja tudi več zadetkov," je pojasnil. Trenerjeve zamisli so bile po njegovih besedah igralcem blizu že med skupnim delom v reprezentančnem premoru. Videli so, kaj želi od njih, všeč jim je bil način dela, za utrditev zaupanja pa so potrebovali še tekme, na katerih bi se to poznalo tudi pri rezultatu. "Takoj smo verjeli, jasno pa je, da potrebuješ tudi potrditev na igrišču." Nov takšen preizkus prinaša Sturm. Sešlar pot do uspeha vidi predvsem v odzivu na intenzivnost avstrijskega nogometa. Preden bodo lahko prišle do izraza njegove podaje in celjske napadalne zamisli, bo treba dobiti tudi dovolj neposrednih dvobojev. "Predvsem bomo morali konkurirati v dvobojih. Vemo, da je avstrijska liga znana po tem. Tudi Salzburg smo nadigrali, ker smo zdržali njihove dvoboje in intenzivnost. Redko se zgodi, da slovenska ekipa z dinamiko in agresivnostjo nadigra avstrijsko ali nemško, nam pa je to uspelo. To mora biti vodilo tudi za to tekmo. Ko bomo imeli žogo, pa moramo pokazati svojo kakovost," je povedal Sešlar.

Jon Gorenc Stanković je kapetan in ljubljenec navijačev Sturma. FOTO: Profimedia

Za kreatorja njegovega kova ima takšen nogomet tudi prednosti. "Takšen način igre mi kar ustreza, ker imaš po odvzeti žogi več prostora. V slovenski ligi se nam ekipe postavijo nazaj, nimaš toliko prostora in časa za odločitve. Pogosto igrajo tudi igralec na igralca. Tukaj se ne osredotočajo toliko na posameznike in je potem običajno lažje igrati," je razložil. Ob tem ga veseli, da pri doseganju in pripravljanju zadetkov sodeluje vse več soigralcev. Kramer in Kučys sta zadela proti Salzburgu, Kvesiću se je odprlo proti Nafti, pomembne podaje prispevajo tudi drugi. "Hvala bogu, da se odpre čim več igralcem, ker bomo potrebovali vsakega. Od prejšnjega premora smo odigrali osem ali devet tekem, še dve nas čakata. Res potrebujemo vsakega, da bomo zdržali ta tempo," je zgoščen urnik izpostavila celjska desetica.

Svit Sešlar in Benjamin Verbič FOTO: Damjan Žibert

Sešlar se zaveda, da je evropska raven zahtevnejša, a prav takšne tekme so bile cilj celjskega moštva. V Ligi Evropa vidi tudi klube, ki bi lahko konkurirali v Ligi prvakov. "Težje je, ampak to smo si želeli. Zdaj imamo nagrado, da lahko igramo v tej ligi." Boljše predstave so tako prinesle več optimizma pred gostovanjem v bližnjem Gradcu, občutki pa vendarle še niso povsem takšni, kot so že bili ob nekaterih odmevnih evropskih izzivih. Sešlar pri primerjavi s preteklimi nastopi ni skrival, da ima moštvo na tem področju še nekaj rezerve: "Nismo še tako samozavestni, kot smo bili. Takrat smo igrali proti ekipam, kot sta Betis in Fiorentina, pa smo šli tja prepričani, da bomo zmagali. Zdaj jasno verjamemo, da lahko premagamo Sturm, ampak če bi prišla kakšna večja ekipa, bi se še vedno pojavil dvom, ki ga takrat ni bilo."