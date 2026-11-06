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Nogomet

Sešlar: Našo ligo podcenjujejo, mi pa dokazujemo njeno kakovost

Gradec, 06. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Svit Sešlar

Celje je v Gradcu s 3:2 premagalo Sturm in dočakalo zgodovinsko, prvo zmago v ligaškem delu Lige Evropa. Glavni junak je bil Svit Sešlar, ki je z dvema zadetkoma grofom pomagal do treh pomembnih točk v boju za napredovanje. Po večeru, v katerem je zablestel tudi s pravim nogometnim slalomom, je spregovoril o težkem začetku sezone, vse večji samozavesti in podcenjevanju slovenskega nogometa.

Akcija v 73. minuti se je za Svita Sešlarja začela v gneči - štirje tekmeci okoli njega in na videz zaprta pot proti vratom - končala pa z njegovim drugim zadetkom. Vmes je pobegnil nogometašem Sturma, zaposlil Blaža Kramerja in po njegovem strelu pospravil odbito žogo za 3:1.

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"Ko smo vzeli žogo, sem imel takoj štiri igralce okoli sebe. Instinktivno sem se odzval in potem se mi je naenkrat vse odprlo. Dal sem žogo Blažu, ki je odlično šel na svojo desno. Samo nadaljeval sem in verjel, da se mi bo žoga odbila," je odločilno akcijo opisal celjski vezist.

Ob tem zadetku pa je bilo zanj pomembno še nekaj drugega: "Končno me je tudi malo nagradil nogomet. Imel sem težek začetek sezone, zdaj se vse skupaj odpira. To se odraža tudi na rezultatih cele ekipe."

Svit Sešlar proti Sturmu
Svit Sešlar proti Sturmu
FOTO: Sofascore.com

Pri prvem zadetku v 29. minuti je prestregel slabo vračanje žoge z glavo Valmirja Matoshija in premagal domačega vratarja. "Nisem bil prepričan, da nisem v prepovedanem položaju. Suvereno sem šel v situacijo ena na ena z vratarjem in zadel."

Drugi celjski gol je dosegel Benjamin Verbič, a za zmago pred skoraj 13.000 gledalci je bilo treba opraviti tudi veliko dela brez žoge. Sturm je goste prisilil v dolga obdobja branjenja vodstva. Celjani so se morali prilagoditi tekmi, na kateri niso mogli ves čas narekovati dogajanja. 

"Težko. Res je bilo težko. Pričakovali smo, da bo težko, nismo pa pričakovali, da bomo toliko trpeli skozi celo tekmo. Mogoče je bilo to tudi zato, ker smo vodili, ampak res so kakovostna ekipa," je priznal Sešlar.

Zoran Zeljković je po slabi uri igre Papo Daniela zamenjal z Žanom Žužkom in na igrišče poslal dodatnega branilca. "Potem smo spremenili formacijo in nam je bilo lažje. To je tudi odraz inteligence igralcev, da lahko med tekmo spremeniš formacijo in tekmo lažje pripelješ do konca. Vse čestitke fantom. Pomembna zmaga, da se lahko še borimo za prvih 24 v Evropi."

Sturm - Celje
Sturm - Celje
FOTO: Sofascore.com

Po tekmi z Radomljani prihaja nov reprezentančni premor. Tokrat ga Sešlar pričakuje z nekoliko drugačnimi občutki kot tistega prejšnjega. "Cela ekipa se dviguje. Zdaj mislim, da lahko pride tudi močnejša ekipa in bomo še vedno verjeli. To smo pokazali. Samozavest nam še raste. Nizamo res dobre predstave, treba je samo nadaljevati."

Remi s Salzburgom in zmaga nad Sturmom imata za Sešlarja tudi širši pomen. Dva uspešna obračuna z avstrijskima kluboma vidi kot odgovor na razprave o razliki v kakovosti med sosednjima ligama.

"Slovenska liga se vseskozi podcenjuje. V zadnjih treh, štirih letih smo dokazali sosedom, da jih lahko premagujemo. Ne le, da lahko igramo z njimi, ampak da jih lahko premagujemo. To smo danes spet dokazali. Dokazujemo, da je naša liga kakovostna. Treba je samo nadaljevati in tudi Evropi pokazati, da se v Sloveniji igra nogomet," je sklenil Sešlar.

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