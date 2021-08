Svitolina zmagovalka Chicaga, Ilja Ivaška zmagovalec v Winston Salemu

Šestindvajsetletnica z bivališčem v Londonu je v finalu nadigrala Francozinjo Alize Cornet, in sicer brez izgubljenega niza s 7:5, 6:4. Bronasta z olimpijskih iger v Tokiu Elina Svitolina je tik pred odprtim prvenstvom ZDA potrdila odlično formo, saj si je po olimpijskem bronu končno priigrala tudi prvi finale v sezoni oziroma prvega po lanski turnirski zmagi septembra v Strasbourgu. Po igrah v Tokiu se namreč nikakor ni znašla in na turnirjih v Montrealu in Cincinnatiju je izgubila v uvodnem nastopu. Šesta igralka sveta Svitolina je vpisala svoj 16. naslov na turnirjih WTA.