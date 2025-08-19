Svoboda ostaja na Viču: klub rešuje prihodnost po spornem začetku sezone

Ljubljanski nogometni klub Svoboda, nekdanji prvoligaš z več kot 70-letno tradicijo, se je minulo nedeljo znašel v središču slovenskega nogometa. Zaradi nepravilno pripravljenega igrišča na športnem parku v Viču ni bila odigrana uvodna tekma sezone 3. SNL proti Idriji.

Klub je sicer igrišče najel po uradnem ceniku in plačal 1.200 evrov za termin od 16.00 do 20.00, a so bile črte na igrišču porisane. Delegat NZS in sodniška ekipa zato tekme niso odobrili, igralci pa so za navijače odigrali prijateljsko predstavitveno tekmo brez uradnega statusa, ki so jo z 2:0 dobili Ljubljančani.

Dogajanje je postreglo z ostro kritiko, saj je šlo za dogodek, ki po mnenju mnogih ne bi smel nastati v profesionalnem okolju. Klub je pred tem večkrat opozarjal, da se je Mestna občina Ljubljana odločila, da ga izseli in športni park na Viču preda drugim uporabnikom.