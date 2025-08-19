Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Svoboda ostaja na Viču: klub rešuje prihodnost po spornem začetku sezone

Ljubljana, 19. 08. 2025 16.55 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Na druženju z mediji so predstavniki ljubljanske občine povedali tudi, da se obeta rešitev problema z nogometnim klubom Svoboda. Ta je zaradi domnevnih kršitev pogodbe ostal brez občinske podpore in se mu je obetala izguba zgodovinskega sedeža na Viču. Zaradi tega minulo nedeljo Svoboda ni mogla odigrati prve tekme sezone, saj je sodnik tekmo tretje lige odpovedal, ker stadion ni bil primerno pripravljen.

Ljubljanski nogometni klub Svoboda, nekdanji prvoligaš z več kot 70-letno tradicijo, se je minulo nedeljo znašel v središču slovenskega nogometa. Zaradi nepravilno pripravljenega igrišča na športnem parku v Viču ni bila odigrana uvodna tekma sezone 3. SNL proti Idriji. 

Klub je sicer igrišče najel po uradnem ceniku in plačal 1.200 evrov za termin od 16.00 do 20.00, a so bile črte na igrišču porisane. Delegat NZS in sodniška ekipa zato tekme niso odobrili, igralci pa so za navijače odigrali prijateljsko predstavitveno tekmo brez uradnega statusa, ki so jo z 2:0 dobili Ljubljančani.

Dogajanje je postreglo z ostro kritiko, saj je šlo za dogodek, ki po mnenju mnogih ne bi smel nastati v profesionalnem okolju. Klub je pred tem večkrat opozarjal, da se je Mestna občina Ljubljana odločila, da ga izseli in športni park na Viču preda drugim uporabnikom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vzrok za spore se skriva predvsem v dolgoletnih nepravilnostih pri porabi sredstev in uporabi športne infrastrukture. Marko Kolenc, vodja oddelka za šport pri MOL, je pojasnil, da je klub za leti 2023 in 2024 poleg brezplačnega najema igrišč prejel še po 40.000 evrov za izvajanje programa, predvsem za sofinanciranje trenerjev, a je "počrpal zgolj 14.800 evrov". Lani je bilo klubu dodeljenih 1.400 ur uporabe objektov v vrednosti 114.000 evrov in dodatnih 40.000 evrov za izvajanje programov, vendar so bile napake pri prijavah in navajanju trenerjev, ki so dejansko izvajali treninge.

"Ko je klub kandidiral na letošnjem javnem razpisu, je zopet navajal neresnične podatke. Zato smo bili primorani zavrniti sofinanciranje programov in brezplačno uporabo športne infrastrukture," je dodal Kolenc.

Kljub temu pa so se strasti v zadnjih dneh nekoliko pomirile. Predsednik kluba Dejan Stamenković, ki funkcijo opravlja od konca maja letos, je po sestanku z MOL in Javnim zavodom Šport Ljubljana sporočil, da je bil dogovor uspešen in da klub, ki bo v najkrajšem času odpravil nepravilnosti in s tem otrokom omogočil športno udejstvovanje, ostaja na sedanji lokaciji. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Organizacijski fiasko na uvodni tekmi 3. SNL bo dobil svoj uradni epilog pri Nogometni zvezi Slovenije, a za zdaj se zdi, da se odnosi med klubom in MOL izboljšujejo. 

svoboda ljubljana mestna občina ljubljana vič
Naslednji članek

Kako bodo na Old Traffordu rešili zagato med vratnicama?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096