Svoboda ostaja na Viču: klub rešuje prihodnost po spornem začetku sezone

Ljubljanski nogometni klub Svoboda, nekdanji prvoligaš z več kot 70-letno tradicijo, se je minulo nedeljo znašel v središču slovenskega nogometa. Zaradi nepravilno pripravljenega igrišča na športnem parku v Viču ni bila odigrana uvodna tekma sezone 3. SNL proti Idriji.
Klub je sicer igrišče najel po uradnem ceniku in plačal 1.200 evrov za termin od 16.00 do 20.00, a so bile črte na igrišču porisane. Delegat NZS in sodniška ekipa zato tekme niso odobrili, igralci pa so za navijače odigrali prijateljsko predstavitveno tekmo brez uradnega statusa, ki so jo z 2:0 dobili Ljubljančani.
Dogajanje je postreglo z ostro kritiko, saj je šlo za dogodek, ki po mnenju mnogih ne bi smel nastati v profesionalnem okolju. Klub je pred tem večkrat opozarjal, da se je Mestna občina Ljubljana odločila, da ga izseli in športni park na Viču preda drugim uporabnikom.
Vzrok za spore se skriva predvsem v dolgoletnih nepravilnostih pri porabi sredstev in uporabi športne infrastrukture. Marko Kolenc, vodja oddelka za šport pri MOL, je pojasnil, da je klub za leti 2023 in 2024 poleg brezplačnega najema igrišč prejel še po 40.000 evrov za izvajanje programa, predvsem za sofinanciranje trenerjev, a je "počrpal zgolj 14.800 evrov". Lani je bilo klubu dodeljenih 1.400 ur uporabe objektov v vrednosti 114.000 evrov in dodatnih 40.000 evrov za izvajanje programov, vendar so bile napake pri prijavah in navajanju trenerjev, ki so dejansko izvajali treninge.
"Ko je klub kandidiral na letošnjem javnem razpisu, je zopet navajal neresnične podatke. Zato smo bili primorani zavrniti sofinanciranje programov in brezplačno uporabo športne infrastrukture," je dodal Kolenc.
Kljub temu pa so se strasti v zadnjih dneh nekoliko pomirile. Predsednik kluba Dejan Stamenković, ki funkcijo opravlja od konca maja letos, je po sestanku z MOL in Javnim zavodom Šport Ljubljana sporočil, da je bil dogovor uspešen in da klub, ki bo v najkrajšem času odpravil nepravilnosti in s tem otrokom omogočil športno udejstvovanje, ostaja na sedanji lokaciji.
Organizacijski fiasko na uvodni tekmi 3. SNL bo dobil svoj uradni epilog pri Nogometni zvezi Slovenije, a za zdaj se zdi, da se odnosi med klubom in MOL izboljšujejo.
