Svojci in prijatelji Dioga Jote se že zbirajo pred sobotnim pogrebom

Portugalsko in celotni nogometni svet še vedno pretresa smrt Dioga Jote in njegovega brata Andreja. Njuni svojci, prijatelji in ostali kolegi ter številni ljubitelji nogometa so se že začeli zbirati pred žalno slovesnostjo, ki bo v soboto potekala v Gondomarju pri Portu. Nogometašu so se prišli poklonit tudi številni nekdanji soigralci, med drugim Thiago Alcantara, Fabinho, Diogo Dalot in Andre Silva.