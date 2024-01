'Svoje gole sem proslavil za Cristiana!'

Real Madrid je še trinajstič v zgodovini kluba osvojil španski superpokal, in sicer na najslajši možen način. V finalu so Madridčani s kar 4:1 premagali večnega tekmeca Barcelono, junak tekme pa je bil Vinicius Junior, ki je že v prvem polčasu dosegel hat-trick. 23-letni Brazilec je povrhu vsega zadetke proslavil v slogu svojega idola Cristiana Ronalda.

"Svoje gole sem proslavil za Crisa (Cristiana Ronalda op. a.), ker je moj idol in ker zdaj igra tukaj. Ljudje tukaj v Savdski Arabiji so mi pokazali, da me zelo cenijo, in to me veseli. Kar zadeva tekmo, sem zelo vesel in navdušen nad svojo ekipo in nad tem, kar smo danes naredili. Igrati proti Barceloni ni lahko, a težko jo je premagati s 4:1. Igra je bila skoraj popolna, da bi bila, bi morali le preprečiti tisti gol Lewandowskega," je po zmagi zbranim medijem razkril Vinicius Junior.

Brazilski napadalec, ki šteje komaj 23 let, je v razmeroma kratki karieri zbral že kar deset lovorik, a znova poskrbel, da se po tekmi o njem ne govori le zaradi odlične predstave, temveč tudi zaradi verbalnega spora, ki ga je sprožil v drugem delu igre. "Hočem biti boljši človek, a hkrati hočem narediti vse za svojo ekipo, zato na koncu razjezim vse, tudi sebe in soigralce. Hočem biti boljši, samo še naprej moram delati to, kar delam," je prepričan Vinicius, ki je manjši spor na zelenici komentiral tako: "Zelo sem žalosten, ker se vsi želijo boriti z mano. Vedo, da bodo vsi mediji govorili o tem, kaj je Vinicius naredil ali česa ni. Po svojih najboljših močeh se trudim, da ostanem miren in se osredotočim le na igro, da naredim vse, kar je v moji moči, za svoje soigralce, vendar včasih to ni odvisno le od mene. Nisem svetnik, včasih preveč govorim, včasih naredim poteze, ki jih ne bi smel, vendar sem tukaj, da se učim in delam bolje."

"Zaslužili smo si zmago. Že začeli smo zelo dobro. Na začetku tekme smo najbolje možno izkoristili svoje igralce. Vinicius je bil neverjeten, odigral je izjemno tekmo. Toda po njegovih dveh zadetkih je bila to povsem drugačna tekma, v kateri je Barcelona prevzela nadzor nad žogo in izkoristila svoje priložnosti. Mi pa smo se trudili, da bi si jo priborili nazaj," je tekmo komentiral izkušeni strateg Reala Carlo Ancelotti in o prvem zvezdniku tekme dodal: "Vinicius mora le opravljati svoje delo, in kot je že sam prej odlično povedal: ljudem mora prinašati veselje, Real Madridu pa naslove."

Carlo Ancelotti FOTO: AP icon-expand

64-letnega Italijana so tuji mediji še do nedavnega povezovali s selektorskim stolčkom Brazilije, kar pa se v bližnji prihodnosti ne bo zgodilo. Don Carlo je namreč tik pred novim letom z Realom podpisal pogodbo, ki ga veže do konca junija 2026, Brazilija pa je dober teden pozneje na svoj trenerski stolček posadila 61-letnega Dorivala Juniorja.

"Všeč mi je moje delo. Všeč sta mi vzdušje in kraj, kjer ga opravljam. Moji pomočniki mi zelo pomagajo, prav tako moji igralci, ki so izredno resni, profesionalni in skrbni. Klub me podpira, mi pomaga in mi izkazuje naklonjenost, tako da živim v sanjah, a ob zavedanju, da se lahko nenadoma zbudim iz njih," je o zadovoljstvu na klopi Reala za konec še povedal Ancelotti.