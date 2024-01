Zmaji so ena bolj vročih ekip v ligi: v Tivoliju padel še Graz

Hokejisti SŽ Olimpije so ena bolj vročih ekip v zadnjem obdobju v ligi ICE. Zmaji so na zadnjih štirih tekmah zabeležili tri zmage in se utrdili na mestih, ki vodijo v končnico. Ljubljančani so proti zadnjeuvrščenim Gradčanom po prvi tretjini sicer zaostajali z 0:1, nato pa v drugi gostom nasuli kar štiri gole. V zadnjem delu so zabili še en gol in zanesljivo slavili (5:1).