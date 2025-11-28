Szczesny: Prvo sezono v Barceloni sem odigral brezplačno

Poljski vratar je pred Barcelono zastopal tudi barve Arsenala, Brentforda, Rome in Juventusa. "Ni bila težava v tem, da sem izgubil strast do nogometa. Preprosto me ponudbe niso navdušile. Klubi na vrhu so pošiljali ponudbe, ampak se ni šlo za dvigovanje moje plače. Nisem želel igrati zgolj zaradi denarja," je o času pred podpisom pogodbe z Barcelono dejal Wojciech Szczesny.

"Tri dni pred uradno odločitvijo, da zaključim kariero, sem Robertu Lewandowskemu dejal, da ne želim več igrati za noben klub razen za Barcelono. Ko so me potem klicali, so verjetno vedeli, da me lahko prepričajo," je pogajanja z Barcelono opisal Poljak.