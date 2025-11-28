Svetli način
Szczesny: Prvo sezono v Barceloni sem odigral brezplačno

Barcelona, 28. 11. 2025 16.29 | Posodobljeno pred 4 urami

Wojciech Szczesny je lansko leto sprejel veliko odločitev. Pri 34 letih starosti se je odločil zaključiti svojo bogato nogometno kariero. Življenje profesionalnega nogometaša je pustil za seboj in užival na plaži. Nato je sledil klic iz Barcelone ...

Poljski vratar je pred Barcelono zastopal tudi barve Arsenala, Brentforda, Rome in Juventusa. "Ni bila težava v tem, da sem izgubil strast do nogometa. Preprosto me ponudbe niso navdušile. Klubi na vrhu so pošiljali ponudbe, ampak se ni šlo za dvigovanje moje plače. Nisem želel igrati zgolj zaradi denarja," je o času pred podpisom pogodbe z Barcelono dejal Wojciech Szczesny.

"Tri dni pred uradno odločitvijo, da zaključim kariero, sem Robertu Lewandowskemu dejal, da ne želim več igrati za noben klub razen za Barcelono. Ko so me potem klicali, so verjetno vedeli, da me lahko prepričajo," je pogajanja z Barcelono opisal Poljak.

Wojciech Szczesny
Wojciech Szczesny FOTO: FC Barcelona

Po prihodu v klub je kljub slabi fizični pripravljenosti hitro stopil med vratnice in navdušil trenerja Hansija Flicka. Zamenjal je Marca Ter Stegna, v minuli sezoni pa je igral na 30 tekmah. Letos je igral na devetih tekmah, presenetil pa je s podatkom, da za drugo polovico lanske sezone v resnici ni prejel plačila. "Prvo sezono v dresu Barcelone sem odigral brezplačno. Tisto, kar sem prejel od Barce, sem moral vrniti Juventusu zaradi predčasne prekinitve pogodbe," je razložil Szczesny.

Leta 2008, ko je zastopal Arsenal, je med dvigovanjem uteži utrpel zlom obeh podlahtnic. Od takrat ima v obeh rokah železne ploščice. Zdaj je očitno končno resnično pripravljen na pokoj. "Med treningom se zgodi, da popolnoma izgubim občutek v rokah in ne morem niti držati plastenke vode. Takrat se s trenerji pošalim, da je trening zaključen, ker sem spet 'paraliziran', v resnici pa imam dovolj tega mučenja," je priznal.

Wojciech Szczesny barcelona robert lewandowski
