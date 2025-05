'Ta naslov je rezultat fantastične ekipe, smo velika družina'

Barcelona je bila na vročem gostovanju pri Espanyolu v prvem polčasu v podrejenem položaju, pred vrata raja jih je s prelepim zadetkom v 53. minuti postavil Lamine Yamal, zmago pa je v izdihljajih obračuna potrdil Fermin Lopez. Blaugrana je dva kroga pred koncem prvenstva naslov potrdila na zelenici mestnih rivalov, kar jim je uspelo že pred dvema letoma, ko so na igrišče pridrveli jezni navijači Espanyola, pred katerimi so nogometaši Barcelone zbežali v garderobo. Tudi tokrat so se nogometaši Barcelone začeli veseliti na terenu, kaos pa je ob pomoči škropilnikov za travo, ki so se aktivirali nemudoma po koncu tekme, preprečil jezni Hansi Flick, ki je svojim varovancem ukazal, da zapustijo igrišče. "Spoštujemo navijače Espanyola, smo pa se seveda malce poveselili v garderobi. Čas za pravo slavje bo v petek," je sprva povedal 60-letni Nemec, ki je letos s katalonskim velikanom poleg prvenstva osvojil še Kraljevi pokal in španski superpokal, a priznal, da ni vedel, da španskega trojčka ni uspelo osvojiti nobenemu izmed njegovih predhodnikov.