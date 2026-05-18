Grozna novica za Bosno in Hercegovino: Tabaković si je zlomil gleženj

Haris Tabaković je ob visoki zmagi Borussie Mönchengladbach proti Hoffenheimu s 4:0 znova zatresel mrežo, a se je sanjski zaključek klubske sezone hitro spremenil v nočno moro za napadalca Bosne in Hercegovine. V 74. minuti je moral zaradi poškodbe predčasno z igrišča.

Po dvoboju z Ozanom Kabakom je začutil bolečine v predelu gležnja, dodatni pregledi pa so po poročanju bosansko-hercegovskih medijev pokazali zlom kosti. Tabaković ima nogo v mavcu, prve napovedi pa govorijo o najmanj treh mesecih odsotnosti. V primeru operacije, ki naj bi mu jo priporočali zdravniki, bi se okrevanje lahko zavleklo celo na pol leta.

Za selektorja Sergeja Barbareza je to izjemno boleč udarec. Tabaković je bil v zadnjih reprezentančnih nastopih eden najpomembnejših mož BiH, v zadnjih petih tekmah je dosegel štiri gole. S svojo formo si je priboril status enega od junakov reprezentance, ki jo čaka nastop na svetovnem prvenstvu.