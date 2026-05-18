Nogomet

Grozna novica za Bosno in Hercegovino: Tabaković si je zlomil gleženj

Monchengladbach, 18. 05. 2026 18.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Haris Tabaković

Nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine je pred svetovnim prvenstvom prejela hud udarec. Haris Tabaković, eden od junakov zmajev v zadnjem obdobju, si je na zadnji klubski tekmi sezone poškodoval gleženj. Prve informacije so bile zelo pesimistične, a iz tabora reprezentance ga še ne želijo povsem odpisati.

Haris Tabaković je ob visoki zmagi Borussie Mönchengladbach proti Hoffenheimu s 4:0 znova zatresel mrežo, a se je sanjski zaključek klubske sezone hitro spremenil v nočno moro za napadalca Bosne in Hercegovine. V 74. minuti je moral zaradi poškodbe predčasno z igrišča.

Po dvoboju z Ozanom Kabakom je začutil bolečine v predelu gležnja, dodatni pregledi pa so po poročanju bosansko-hercegovskih medijev pokazali zlom kosti. Tabaković ima nogo v mavcu, prve napovedi pa govorijo o najmanj treh mesecih odsotnosti. V primeru operacije, ki naj bi mu jo priporočali zdravniki, bi se okrevanje lahko zavleklo celo na pol leta.

Za selektorja Sergeja Barbareza je to izjemno boleč udarec. Tabaković je bil v zadnjih reprezentančnih nastopih eden najpomembnejših mož BiH, v zadnjih petih tekmah je dosegel štiri gole. S svojo formo si je priboril status enega od junakov reprezentance, ki jo čaka nastop na svetovnem prvenstvu.

Haris Tabaković in Armin Gigović
Haris Tabaković in Armin Gigović
FOTO: AP

Čeprav so prve informacije nakazovale, da je mundial zanj izgubljen, naj v reprezentanci še ne bi povsem obupali. Možnosti za nastop naj bi bile res minimalne, a dokler obstaja še najmanjša možnost, Tabakovića ne želijo dokončno prečrtati. Če ne bi bil pripravljen za prvo tekmo, bi v taboru zmajev upali vsaj na morebitno vrnitev v nadaljevanju turnirja.

Kako močno si Tabaković želi na svetovno prvenstvo, najbolje pove stavek, ki naj bi ga izrekel sam: "Igral bom tudi brez noge, če bo treba."

A želja bo eno, zdravniška ocena drugo. V taboru Bosne in Hercegovine zato z odločitvijo ne bodo hiteli. Sprejeli jo bodo v interesu reprezentance, predvsem pa ob popolni zaščiti igralčevega zdravja, poročajo mediji iz BiH.

Bosna in Hercegovina bo svetovno prvenstvo odprla 12. junija v Torontu proti Kanadi, še pred tem jo čakata pripravljalna obračuna s Severno Makedonijo in Panamo.

