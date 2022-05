Tabor Eintrachta pred finalom: Najboljša stvar je, da osrečiš ljudi

Eintracht je leta 1980 dobil predhodnika Evropske lige, pokal Uefa. Nemci so tokrat v izločilnih bojih na poti do finala izločili Betis, Barcelono in v polfinalu še West Ham. "Ko si enkrat v finalu, razmišljaš le še o zmagi in osvojeni lovoriki. Zame bo evropska sezona neuspešna, če v Sevilli ne bomo osvojili laskave lovorike. Za to delamo, za to živimo," je srbskim novinarjem pripovedoval Filip Kostić, ki se s škotskimi tekmeci ne ukvarja kaj dosti – več pozornosti posveča svoji pripravi in tudi kolektivnemu duhu, ki naj bi vladal v slačilnici ekipe iz Frankfurta. "Smo kot velika družina. Tega, kar nam je uspelo v tej evropski sezoni, ni pričakoval nihče. In način, kako smo se uvrstili v finale, je zares fascinanten. Nič nam ni bilo podarjeno, vse smo si zaslužili," je za Blic še opazil 29-letni srbski reprezentant, ki je najbolje ocenjeni nogometaš Eintrachta v tej evropski sezoni. "Vsi smo enako zaslužni za uspeh. Vsi izgubljamo, vsi zmagujemo in tudi vsi skupaj osvajamo lovorike," je dodal srbski vezist, ki ob koncu ni pozabil fanatičnih navijačev tega nemškega prvoligaša. "Vajen sem odlične podpore, v Srbiji imamo fanatične klubske in reprezentančne navijače, a takšnih, kot jih imamo v Frankfurtu, skorajda ne moreš najti. Ko pomislim na Barcelono in Camp Nou, se kar naježim. Tista navijaška kulisa me bo spremljala do konca kariere in tudi do konca dni."